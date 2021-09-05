Україна – шоста! Підсумкова таблиця медалей Паралімпіади

На Паралімпійських іграх в Токіо збірна України посіла шосте місце в медальному заліку. Наші спортсмени завоювали 98 медалей, з них 24 – золоті

Наші мультимедалісти - Крипак, Трусов і Мерешко

Сьогодні в Токіо завершилися Паралімпійські ігри!

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В останній день Україна не змогла завоювати нагород. І закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.

Переміг Китай, у якого 207 медалей, з яких 96 золоті. Просто неймовірний результат.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 5 вересня: