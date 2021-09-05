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Олімпіада 2020 в Токіо

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Україна – шоста! Підсумкова таблиця медалей Паралімпіади

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 вересня, 09:37
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На Паралімпійських іграх в Токіо збірна України посіла шосте місце в медальному заліку. Наші спортсмени завоювали 98 медалей, з них 24 – золоті
Наші мультимедалісти - Крипак, Трусов і Мерешко
Наші мультимедалісти - Крипак, Трусов і Мерешко

Сьогодні в Токіо завершилися Паралімпійські ігри!

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В останній день Україна не змогла завоювати нагород. І закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.

Переміг Китай, у якого 207 медалей, з яких 96 золоті. Просто неймовірний результат.

Читайте також: Про неї знімають фільми: українка виграла дев'яту медаль на Паралімпіаді

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 5 вересня:

МКраїнаGold MedalSilver MedalBronze Medalвсього
1

Китай

966051207
2
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Велика Британія

413845124
3

США

373631104
4ПРК363349118
5

Нідерланди

25171759
6

Україна

24 47 27 98
7

Бразилія

22203072
8
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Австралія

21293080
9

Італія

14292669
10

Азербайджан

141419
11

Японія

13152351
12

Німеччина

13121843
13
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Іран

1211124
14

Франція

11152854
15

Іспанія

9151236
16

Узбекистан

85619
17

Польща

761225
18

Угорщина

75416
19

Швейцарія

74314
20

Мексика

721322
21

Нова Зеландія

63312
22

Ізраїль

6219
23

Канада

510621
24

Індія

58619
25

Таїланд

55818
26

Словаччина

52411
27

Білорусь

5117
28

Туніс

45211
29

Алжир

44412
30

Марокко

44311
31

Бельгія

43815
32

Ірландія

4217
33

Нігерія

41510
34

ПАР

4127
35

Куба

4116
36

Йорданія

4015
37

Колумбія

371424
38

Венесуела

3227
39

Малайзія

3205
40

Данія

3115
41

Корея

281222
42

Туреччина

24915
43

Індонезія

2349
44

Чехія

2338
45

Чилі

2316
46

Сербія

2316
47

Норвегія

2024
48

Сінгапур

2002
49

Австрія

1539
50

Швеція

1528
51

Греція

13711
52

Фінляндія

1315
53

Казахстан

1315
54

ОАЕ

1113
55

Коста-Ріка

1102
56

Еквадор

1023
57

Кіпр

1012
58

Шрі Ланка

1012
59

Ефіопія

1001
60

Монголія

1001
61

Перу

1001
62

Пакистан

1001
63

Аргентина

0549
64

Єгипет

0527
65

Хорватія

0347
66

Латвія

0325
67

Грузія

0303
68

Болгарія

0202
69

Гонконг

0123
70

Ірак

0123
71

Румунія

0112
72

Намібія

0112
73

Кувейт

0112
74

Словенія

0112
75

В'єтнам

0101
76

Литва

0033
77

Португалія

0022
78

Сальвадор

0011
79

Уганда

0011
80

Чорногорія

0011
81

Тайвань

0011
82

Кенія

0011
83

Оман

0011
84

Саудівська Аравія

0011
85

Катар

0011
86

Боснія і Герцеговина

0011

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
96
60
51
207
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
41
38
45
124
3
flag США СШАUS
37
36
31
104
4
flag ПКР ПКРRPC
36
33
49
118
5
flag Нідерланди НідерландиNL
25
17
17
59
6
flag Україна УкраїнаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилія БразиліяBR
22
20
30
72
8
flag Австралія АвстраліяAU
21
29
30
80
9
flag Італія ІталіяIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
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13
3
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6
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13
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11
6
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11
7
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10
8
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8
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
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