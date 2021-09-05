Встретимся в Париже: в Токио попрощались с Паралимпийскими играми

Во время церемонии закрытия зрителей развлекали актеры в ярких костюмах с национальным колоритом, а также акробаты на ходулях.
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Отметим, что закрытие прошло без присутствия зрителей на трибунах – карантин.
Затем погасили Паралимпийский огонь, а президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс официально объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми.
Завершилась церемония грандиозным салютом.
Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в Париже летом 2024 года традиционно сразу после Олимпиады. А зимняя Паралимпиада состоится уже через полгода! Игры примет Пекин с 4 по 13 марта.
Украина закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые. Итоговая таблица медалей Паралимпиады на нашем сайте.