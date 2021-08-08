Всі медалісти останнього дня Олімпіади в Токіо

Всі медалісти Олімпіади 8 серпня / Фото: Reuters
В останній день Олімпійських ігор в Токіо Україна поповнила свою скарбничку ще однією нагородою – срібну медаль в велотреку виграла Олена Старікова!
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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 8 серпня
БАСКЕТБОЛ
Жінки
- США
- Японія
- Франція
БОКС
Жінки, 60 кг
- Келлі Харрінгтон (Ірландія)
- Беатріс Ясмін Феррейра (Бразилія)
- Сісонді Судапорн (Таїланд)
- Міра Потконен (Фінляндія)
Жінки, 75 кг
- Лорен Прайс (Велика Британія)
- Чи Цянь (Китай)
- Нушка Фонтейн (Нідерланди)
- Зенфіра Магомедалієва (ОКР)
Чоловіки, 63 кг
- Енді Крус Гомес (Куба)
- Кейшон Девіс (США)
- Гаррі Гарсайд (Австралія)
- Ованес Бачков (Вірменія)
Чоловіки, +91 кг
- Баходір Джалолов (Узбекистан)
- Річард Торрез (США)
- Фрейзер Кларк (Велика Британія)
- Камшибек Кункабаєв (Казахстан)
ВЕЛОСПОРТ
Жінки, трек, спринт індивідуальний
- Келсі Мітчелл (Канада)
- Олена Старікова (Україна)
- Лей Вайс (Гонконг)
Чоловіки, трек, кейрин
- Джейсон Кенні (Велика Британія)
- Азізулхасні Аванг (Малайзія)
- Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)
Жінки, трек, омніум, гонка за очками
- Дженніфер Валент (США)
- Юмі Кадзіхара (Японія)
- Кірстен Вілд (Нідерланди)
ВОДНЕ ПОЛО
Чоловіки
- Сербія
- Греція
- Угорщина
ВОЛЕЙБОЛ
Жінки
- США
- Бразилія
- Сербія
ГАНДБОЛ
Жінки
- Франція
- РОК
- Норвегія
ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ
Жінки, групові вправи
- Болгарія
- РОК
- Італія
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, марафон
- Еліуд Кіпчоґе (Кенія)
- Абді Нагейе (Нідерланди)
- Башир Абді (Бельгія)