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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти останнього дня Олімпіади в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 11:40
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Програма змагань Олімпійських ігор завершилася! В останній день Олімпіади-2020 були розіграні 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Список всіх медалістів 8 серпня
Всі медалісти Олімпіади 8 серпня
Всі медалісти Олімпіади 8 серпня / Фото: Reuters

В останній день Олімпійських ігор в Токіо Україна поповнила свою скарбничку ще однією нагородою – срібну медаль в велотреку виграла Олена Старікова!

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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 8 серпня

БАСКЕТБОЛ

Жінки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Японія
  • Bronze Medal Франція

БОКС

Жінки, 60 кг

  • Gold Medal Келлі Харрінгтон (Ірландія)
  • Silver Medal Беатріс Ясмін Феррейра (Бразилія)
  • Bronze Medal Сісонді Судапорн (Таїланд)
  • Bronze Medal Міра Потконен (Фінляндія)

Жінки, 75 кг

  • Gold Medal Лорен Прайс (Велика Британія)
  • Silver Medal Чи Цянь (Китай)
  • Bronze Medal Нушка Фонтейн (Нідерланди)
  • Bronze Medal Зенфіра Магомедалієва (ОКР)

Чоловіки, 63 кг

  • Gold Medal Енді Крус Гомес (Куба)
  • Silver Medal Кейшон Девіс (США)
  • Bronze Medal Гаррі Гарсайд (Австралія)
  • Bronze Medal Ованес Бачков (Вірменія)

Чоловіки, +91 кг

  • Gold Medal Баходір Джалолов (Узбекистан)
  • Silver Medal Річард Торрез (США)
  • Bronze Medal Фрейзер Кларк (Велика Британія)
  • Bronze Medal Камшибек Кункабаєв (Казахстан)

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, спринт індивідуальний

В тренді
  • Gold Medal Келсі Мітчелл (Канада)
  • Silver Medal Олена Старікова (Україна)
  • Bronze Medal Лей Вайс (Гонконг)

Чоловіки, трек, кейрин

  • Gold Medal Джейсон Кенні (Велика Британія)
  • Silver Medal Азізулхасні Аванг (Малайзія)
  • Bronze Medal Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)

Жінки, трек, омніум, гонка за очками

  • Gold Medal Дженніфер Валент (США)
  • Silver Medal Юмі Кадзіхара (Японія)
  • Bronze Medal Кірстен Вілд (Нідерланди)

ВОДНЕ ПОЛО

Чоловіки

  • Gold Medal Сербія
  • Silver Medal Греція
  • Bronze Medal Угорщина

ВОЛЕЙБОЛ

Жінки

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Бразилія
  • Bronze Medal Сербія

ГАНДБОЛ

Жінки

  • Gold Medal Франція
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Норвегія

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

Жінки, групові вправи

  • Gold Medal Болгарія
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Італія

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, марафон

  • Gold Medal Еліуд Кіпчоґе (Кенія)
  • Silver Medal Абді Нагейе (Нідерланди)
  • Bronze Medal Башир Абді (Бельгія)

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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