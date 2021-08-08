Всі медалісти останнього дня Олімпіади в Токіо Поділитися Копіювати лінк

Програма змагань Олімпійських ігор завершилася! В останній день Олімпіади-2020 були розіграні 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Список всіх медалістів 8 серпня