Все медалисты последнего дня Олимпиады в Токио

Все медалисты Олимпиады 8 августа / Фото: Reuters
В последний день Олимпийских игр в Токио Украина пополнила свою копилку еще одной наградой – серебряную медаль в велотреке выиграла Елена Старикова!
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Все медалисты Олимпиады в Токио 8 августа
БАСКЕТБОЛ
Женщины
- США
- Япония
- Франция
БОКС
Женщины, 60 кг
- Келли Харрингтон (Ирландия)
- Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия)
- Сисонди Судапорн (Таиланд)
- Мира Потконен (Финляндия)
Женщины, 75 кг
- Лорен Прайс (Великобритания)
- Ли Цянь (Китай)
- Нушка Фонтейн (Нидерланды)
- Зенфира Магомедалиева (ОКР)
Мужчины, 63 кг
- Энди Крус Гомес (Куба)
- Кейшон Дэвис (США)
- Гарри Гарсайд (Австралия)
- Ованес Бачков (Армения)
Мужчины, +91 кг
- Баходир Джалолов (Узбекистан)
- Ричард Торрез (США)
- Фрейзер Кларк (Великобритания)
- Камшыбек Кункабаев (Казахстан)
ВЕЛОСПОРТ
Женщины, трек, спринт индивидуальный
- Келси Митчелл (Канада)
- Елена Старикова (Украина)
- Лэй Вайси (Гонконг)
Мужчины, трек, кейрин
- Джейсон Кенни (Великобритания)
- Азизулхасни Аванг (Малайзия)
- Харри Лаврейсен (Нидерланды)
Женщины, трек, омниум, гонка по очкам
- Дженнифер Валент (США)
- Юми Кадзихара (Япония)
- Кирстен Вилд (Нидерланды)
ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины
- Сербия
- Греция
- Венгрия
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины
- США
- Бразилия
- Сербия
ГАНДБОЛ
Женщины
- Франция
- РОК
- Норвегия
ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Женщины, групповые упражнения
- Болгария
- РОК
- Италия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, марафон
- Элиуд Кипчоге (Кения)
- Абди Нагейе (Нидерланды)
- Башир Абди (Бельгия)