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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты последнего дня Олимпиады в Токио

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 11:40
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Программа соревнований Олимпийских игр завершилась! В последний день Олимпиады-2020 были разыграны 13 комплектов наград в восьми видах спорта. Список всех медалистов 8 августа
Все медалисты Олимпиады 8 августа
Все медалисты Олимпиады 8 августа / Фото: Reuters

В последний день Олимпийских игр в Токио Украина пополнила свою копилку еще одной наградой – серебряную медаль в велотреке выиграла Елена Старикова!

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Все медалисты Олимпиады в Токио 8 августа

БАСКЕТБОЛ

Женщины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Япония
  • Bronze Medal Франция

БОКС

Женщины, 60 кг

  • Gold Medal Келли Харрингтон (Ирландия)
  • Silver Medal Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия)
  • Bronze Medal Сисонди Судапорн (Таиланд)
  • Bronze Medal Мира Потконен (Финляндия)

Женщины, 75 кг

  • Gold Medal Лорен Прайс (Великобритания)
  • Silver Medal Ли Цянь (Китай)
  • Bronze Medal Нушка Фонтейн (Нидерланды)
  • Bronze Medal Зенфира Магомедалиева (ОКР)

Мужчины, 63 кг

  • Gold Medal Энди Крус Гомес (Куба)
  • Silver Medal Кейшон Дэвис (США)
  • Bronze Medal Гарри Гарсайд (Австралия)
  • Bronze Medal Ованес Бачков (Армения)

Мужчины, +91 кг

  • Gold Medal Баходир Джалолов (Узбекистан)
  • Silver Medal Ричард Торрез (США)
  • Bronze Medal Фрейзер Кларк (Великобритания)
  • Bronze Medal Камшыбек Кункабаев (Казахстан)

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, спринт индивидуальный

В тренде
  • Gold Medal Келси Митчелл (Канада)
  • Silver Medal Елена Старикова (Украина)
  • Bronze Medal Лэй Вайси (Гонконг)

Мужчины, трек, кейрин

  • Gold Medal Джейсон Кенни (Великобритания)
  • Silver Medal Азизулхасни Аванг (Малайзия)
  • Bronze Medal Харри Лаврейсен (Нидерланды)

Женщины, трек, омниум, гонка по очкам

  • Gold Medal Дженнифер Валент (США)
  • Silver Medal Юми Кадзихара (Япония)
  • Bronze Medal Кирстен Вилд (Нидерланды)

ВОДНОЕ ПОЛО

Мужчины

  • Gold Medal Сербия
  • Silver Medal Греция
  • Bronze Medal Венгрия

ВОЛЕЙБОЛ

Женщины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Бразилия
  • Bronze Medal Сербия

ГАНДБОЛ

Женщины

  • Gold Medal Франция
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Норвегия

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Женщины, групповые упражнения

  • Gold Medal Болгария
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Италия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, марафон

  • Gold Medal Элиуд Кипчоге (Кения)
  • Silver Medal Абди Нагейе (Нидерланды)
  • Bronze Medal Башир Абди (Бельгия)

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
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минут
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