Все медалисты последнего дня Олимпиады в Токио Поделиться Копировать ссылку

Программа соревнований Олимпийских игр завершилась! В последний день Олимпиады-2020 были разыграны 13 комплектов наград в восьми видах спорта. Список всех медалистов 8 августа