Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня

У п'ятницю стануть відомі медалісти 13 видах спорту. На жаль, Україна знову залишилася без нагород.
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БАДМІНТОН
Змішаний розряд
- Ван Ілю / Хуан Дунпін (Китай)
- Чжен Сівей / Хуан Яціон (Китай)
- Юта Ватанабе / Аріса Хігасіно (Японія)
ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, BMX, гонка
- Нік Кімманн (Нідерланди) – 39.053
- Ке Вайт (Велика Британія) +0.114
- Карлос Рамірес (Колумбія) +1.519
Жінки, BMX, гонка
- Бетані Шрівер (Велика Британія)- 44.358
- Маріана Пахон (Колумбія) +0.090
- Мерел Смюлдерс (Нідерланди) +0.363
ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА
Жінки, одинак (1х)
- Емма Твіггі (Нова Зеландія) – 7:13.97 кращий олімпійський час
- Анна Пракацен (РОК) +3.42
- Магдалена Лобніг (Австрія) +5.75
Чоловіки, одинак (1х)
- Стефанос Дускос (Греція) – 6: 40.45 кращий олімпійський час
- Хьєтіль Борк (Норвегія) +1.21
- Дамір Мартін (Хорватія) +2.13
Жінки, вісімка з рульовим (8+)
- Канада 5:59.13
- Нова Зеландія +0.91
- Китай +2.08
Чоловіки, вісімка з рульовим (8+)
- Нова Зеландія – 5:24.64
- Німеччина +0.96
- Велика Британія +1.09
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное
Чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки)
- Іржі Прскавец (Чехія) – 91.63
- Якуб Грігар (Словаччина) +3.22
- Ханнес Айгнер (Німеччина) +5.48
ДЗЮДО
Жінки, важка вага, +78 кг
- Акіра Соне (Японія)
- Ідаліс Ортіс (Куба)
- Романа Дікке (Франція)
- Ірина Кіндзерська (Азербайджан)
Чоловіки, важка вага, +100 кг
- Лукаш Крпалек (Чехія)
- Гурам Тушишвілі (Грузія)
- Тамерлан Башаєв (РОК)
- Тедді Рінер (Франція)
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 10000 м
ПЛАВАННЯ
Жінки, брас, 200 м, фінал
- Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2: 18.95 олімпійський рекорд
- Ліллі Кінг (США) +0.97
- Енні Лезор (США) +1.89
Чоловіки, спина, 200 м, фінал
- Євген Рилов (РОК) – 1: 53.27 олімпійський рекорд
- Райан Мерфі (США) +0.88
- Люк Грінбанк (Велика Британія)+1.45
Жінки, вільний стиль, 100 м, фінал
- Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд
- Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) +0.31
- Кейт Кемпбелл (Австралія) +0.56
Чоловіки, комплексне плавання, 200 м
- Ванг Шун (Китай) – 1: 55.00 рекорд Азії
- Дункан Скотт (Велика Британія)+0.28
- Жеремі Депланш (Швейцарія) +1.17
СТРИБКИ НА БАТУТІ
Жінки, індивідуальна першість
- Чжу Сюєін (Китай) – 56.635
- Лю Лінлін (Китай) – 56.350
- Брайоні Пейдж (Велика Британія)- 55.735
СТРІЛЬБА
Жінки, пістолет спортивний, 25 м
- Віталіна Бацарашкіна (РОК)
- Кім Мін-джон (Корея)
- Сяо Цзяжуйсюань (Китай)
ПАЛЬБА З ЛУКА
Жінки, особиста першість
- Ан Сан (Корея)
- Олена Осипова (РОК)
- Лучілла Боарі (Італія)
ТЕНІС
Чоловіки, парний розряд
- Нікола Мектіч / Мате Павич (Хорватія)
- Марін Чиліч / Іван Додіг (Хорватія)
- Маркус Даніелла / Майкл Вінус (Нова Зеландія)
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Чоловіки, одиночний розряд
ФЕХТУВАННЯ
Чоловіки, шпага, команди
- Японія
- РОК
- Південна Корея