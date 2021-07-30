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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 липня, 15:16
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У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграють 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Список всіх медалістів восьмого дня Олімпіади
Всі медалісти Олімпіади-2020 за 30 липня
Всі медалісти Олімпіади-2020 за 30 липня / Фото: Reuters

У п'ятницю стануть відомі медалісти 13 видах спорту. На жаль, Україна знову залишилася без нагород.

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БАДМІНТОН

Змішаний розряд

  • Gold Medal Ван Ілю / Хуан Дунпін (Китай)
  • Silver Medal Чжен Сівей / Хуан Яціон (Китай)
  • Bronze Medal Юта Ватанабе / Аріса Хігасіно (Японія)

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, BMX, гонка

  • Gold Medal Нік Кімманн (Нідерланди) – 39.053
  • Silver Medal Ке Вайт (Велика Британія) +0.114
  • Bronze Medal Карлос Рамірес (Колумбія) +1.519

Жінки, BMX, гонка

  • Gold Medal Бетані Шрівер (Велика Британія)- 44.358
  • Silver Medal Маріана Пахон (Колумбія) +0.090
  • Bronze Medal Мерел Смюлдерс (Нідерланди) +0.363

ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА

Жінки, одинак (1х)

  • Gold Medal Емма Твіггі (Нова Зеландія) – 7:13.97 кращий олімпійський час
  • Silver Medal Анна Пракацен (РОК) +3.42
  • Bronze Medal Магдалена Лобніг (Австрія) +5.75

Чоловіки, одинак (1х)

  • Gold Medal Стефанос Дускос (Греція) – 6: 40.45 кращий олімпійський час
  • Silver Medal Хьєтіль Борк (Норвегія) +1.21
  • Bronze Medal Дамір Мартін (Хорватія) +2.13

Жінки, вісімка з рульовим (8+)

  • Gold Medal Канада 5:59.13
  • Silver Medal Нова Зеландія +0.91
  • Bronze Medal Китай +2.08

Чоловіки, вісімка з рульовим (8+)

  • Gold Medal Нова Зеландія – 5:24.64
  • Silver Medal Німеччина +0.96
  • Bronze Medal Велика Британія +1.09

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное

Чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки)

  • Gold Medal Іржі Прскавец (Чехія) – 91.63
  • Silver Medal Якуб Грігар (Словаччина) +3.22
  • Bronze Medal Ханнес Айгнер (Німеччина) +5.48

ДЗЮДО

Жінки, важка вага, +78 кг

  • Gold Medal Акіра Соне (Японія)
  • Silver Medal Ідаліс Ортіс (Куба)
  • Bronze Medal Романа Дікке (Франція)
  • Bronze Medal Ірина Кіндзерська (Азербайджан)

Чоловіки, важка вага, +100 кг

В тренді
  • Gold Medal Лукаш Крпалек (Чехія)
  • Silver Medal Гурам Тушишвілі (Грузія)
  • Bronze Medal Тамерлан Башаєв (РОК)
  • Bronze Medal Тедді Рінер (Франція)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 10000 м

ПЛАВАННЯ

Жінки, брас, 200 м, фінал

  • Gold Medal Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2: 18.95 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Ліллі Кінг (США) +0.97
  • Bronze Medal Енні Лезор (США) +1.89

Чоловіки, спина, 200 м, фінал

  • Gold Medal Євген Рилов (РОК) – 1: 53.27 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Райан Мерфі (США) +0.88
  • Bronze Medal Люк Грінбанк (Велика Британія)+1.45

Жінки, вільний стиль, 100 м, фінал

  • Gold Medal Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) +0.31
  • Bronze Medal Кейт Кемпбелл (Австралія) +0.56

Чоловіки, комплексне плавання, 200 м

  • Gold Medal Ванг Шун (Китай) – 1: 55.00 рекорд Азії
  • Silver Medal Дункан Скотт (Велика Британія)+0.28
  • Bronze Medal Жеремі Депланш (Швейцарія) +1.17

СТРИБКИ НА БАТУТІ

Жінки, індивідуальна першість

  • Gold Medal Чжу Сюєін (Китай) – 56.635
  • Silver Medal Лю Лінлін (Китай) – 56.350
  • Bronze Medal Брайоні Пейдж (Велика Британія)- 55.735

СТРІЛЬБА

Жінки, пістолет спортивний, 25 м

  • Gold Medal Віталіна Бацарашкіна (РОК)
  • Silver Medal Кім Мін-джон (Корея)
  • Bronze Medal Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

ПАЛЬБА З ЛУКА

Жінки, особиста першість

  • Gold Medal Ан Сан (Корея)
  • Silver Medal Олена Осипова (РОК)
  • Bronze Medal Лучілла Боарі (Італія)

ТЕНІС

Чоловіки, парний розряд

  • Gold Medal Нікола Мектіч / Мате Павич (Хорватія)
  • Silver Medal Марін Чиліч / Іван Додіг (Хорватія)
  • Bronze Medal Маркус Даніелла / Майкл Вінус (Нова Зеландія)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Чоловіки, одиночний розряд

ФЕХТУВАННЯ

Чоловіки, шпага, команди

  • Gold Medal Японія
  • Silver Medal РОК
  • Bronze Medal Південна Корея

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
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До закриття Олімпіади
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Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
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Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
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