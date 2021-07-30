Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня Поділитися Копіювати лінк

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграють 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Список всіх медалістів восьмого дня Олімпіади