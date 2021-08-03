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Олімпіада 2020 в Токіо

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"У декрет піду": наша героїня Олімпіади залишає спорт

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 серпня, 15:57
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Алла Черкасова розповіла за рахунок чого перемогла олімпійську чемпіонку, про те як досягла самого низу і хто найбільше чекав її нагороду
Українка дострокова перемогла чемпіонку Ріо-2016
Українка дострокова перемогла чемпіонку Ріо-2016 / Фото: REUTERS

Це було гарно. Українка Алла Черкасова ефектно виграла бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо.

У поєдинку за третє місце наша спортсменка достроково перемогла олімпійську чемпіонку Ріо-2016 японку Сару Досе.

"Як каже мій чоловік і тренер – титули це все вчорашній день. Ти була чемпіонкою світу, а сьогодні вже ніхто. Кожні змагання – це не книга, а чистий аркуш в зошиті. Що ти там напишеш, так і буде", – зізналася нам Алла.

"Не треба було думати, що Досе – олімпійська чемпіонка. Потрібно налаштовуватися на суперницю, у якої дві руки, дві ноги і голова. І намагатися у неї виграти. У нашому виді спорту кожен мріє завершити сутичку достроково. Хоча я була готова боротися всі шість хвилин. Віддати все, щоб виграти цю медаль ".

Алла Черкасова – призер Олімпіади-2020
Алла Черкасова – призер Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Від Алли чекали медалі. Як-не-як вона чемпіонка світу, чемпіонка Європи.

"Після чемпіонату світу мені якийсь період важко було справлятися з тиском. Потім я дійшла до самого низу, програла все, що можна і після цього мені вже нічого не було страшно. Найстрашніші сни стали реальністю і я зрозуміла, гірше вже бути не може".

Перед Токіо наша спортсменка зізналася, що пообіцяла синові привезти нагороду.

"Мій син чекав цієї медалі більше ніж я. І мені було дуже неприємно йому говорити, що "золота" не буде. Вже ніколи не буде. Але хоча б "бронза" є в нашій родині".

Після народження сина Черкасова сказала, що це найголовніше досягнення в її житті. Сьогодні в Токіо вона закрила пробіл в спортивній біографії – виграла олімпійську медаль. Що далі?

"Навіть не знаю, чим буду займатися далі. Може вдруге в декрет піду", – посміхається наша героїня.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
27
21
72
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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