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"В декрет уйду": наша героиня Олимпиады покидает спорт

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 августа, 15:57
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Алла Черкасова рассказала за счет чего победила олимпийскую чемпионку, о том как достигла самого низа и кто больше всего ждал ее награду
Украинка досрочно победила чемпионку Рио-2016
Украинка досрочно победила чемпионку Рио-2016 / Фото: REUTERS

Это было красиво. Украинка Алла Черкасова эффектно выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

В поединке за третье место наша спортсменка досрочно победила олимпийскую чемпионку Рио-2016 японку Сару Досе.

"Как говорит мой муж и тренер – титулы это все вчерашний день. Ты была чемпионкой мира, а сегодня уже никто. Каждые соревнования – это не книга, а чистый лист в тетради. Что ты там напишешь, так и будет", – призналась нам Алла.

"Не надо было думать, что Досе – олимпийская чемпионка. Нужно настраиваться на соперницу, у которой две руки, две ноги и голова. И пытаться у нее выиграть. В нашем виде спорта каждый мечтает завершить схватку досрочно. Хотя я была готова бороться все шесть минут. Отдать все, чтобы выиграть эту медаль".

Алла Черкасова – призер Олимпиады-2020
Алла Черкасова – призер Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

От Аллы ждали медали. Как-никак она чемпионка мира, чемпионка Европы.

"После чемпионата мира мне какой-то период тяжело было справляться с давлением. Потом я дошла до самого низа, проиграла все, что можно и после этого мне уже ничего не было страшно. Самые страшные сны стали реальностью и я поняла, хуже уже быть не может".

Перед Токио наша спортсменка призналась, что пообещала сыну привезти награду.

"Мой сын ждал этой медали больше чем я. И мне было очень неприятно ему говорить, что "золота" не будет. Уже никогда не будет. Но хотя бы "бронза" есть в нашей семье".

После рождения сына Черкасова сказала, что это самое главное достижение в ее жизни. Сегодня в Токио она закрыла пробел в спортивной биографии – выиграла олимпийскую медаль. Что дальше?

"Даже не знаю, чем буду заниматься дальше. Может второй раз в декрет уйду", – улыбается наша героиня.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
27
21
72
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
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6
7
7
20
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6
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