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Олимпиада 2020 в Токио

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Браво, Алла! Седьмую медаль Украине на Олимпиаде принесла борхича одним убойным приемом

Елена Павлова Елена Павлова
3 августа, 15:13
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Опытная украинская борчиха Алла Черкасова выиграла схватку за бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 у чемпионки ОИ-2016 японки Сара Досе
Алла Черкасова - призер Олимпиады-2020
Алла Черкасова - призер Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Вчера в Токио 32-летняя Черкасова проиграла в полуфинале категории до 68 кг чемпионке мира в своем весе – американке Тамире Менса-Сток. И было очень расстроена. Но сегодня украинка собралась на битву за "бронзу".

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И в схватке за бронзовую медаль Олимпиады чемпионка мира и Европы из Львова отдала все силы, ведь признавалась, что это ее последние Игры. Алла выиграла досрочно на туше, уложив на лопатки олимпийскую чемпионку!

Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020
Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters

Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио-2020
Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
20
16
68
2
flag США СШАUS
22
27
19
68
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
16
13
42
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
7
7
20
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
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