Браво, Алла! Седьмую медаль Украине на Олимпиаде принесла борхича одним убойным приемом

Опытная украинская борчиха Алла Черкасова выиграла схватку за бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 у чемпионки ОИ-2016 японки Сара Досе

Алла Черкасова - призер Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Вчера в Токио 32-летняя Черкасова проиграла в полуфинале категории до 68 кг чемпионке мира в своем весе – американке Тамире Менса-Сток. И было очень расстроена. Но сегодня украинка собралась на битву за "бронзу".

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И в схватке за бронзовую медаль Олимпиады чемпионка мира и Европы из Львова отдала все силы, ведь признавалась, что это ее последние Игры. Алла выиграла досрочно на туше, уложив на лопатки олимпийскую чемпионку!

Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters

Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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