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Олімпіада 2020 в Токіо

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Браво, Алла! Сьому медаль Україні на Олімпіаді принесла борхіча одним забійним прийомом

Олена Павлова Олена Павлова
3 серпня, 15:13
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Досвідчена українська борчиня Алла Черкасова виграла сутичку за бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у чемпіонки ОІ-2016 японки Сара Досе
Алла Черкасова - призер Олімпіади-2020
Алла Черкасова - призер Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Вчора в Токіо 32-річна Черкасова програла у півфіналі категорії до 68 кг чемпіонці світу у своїй вазі – американці Тамірі Менса-Сток. І була дуже засмучена. Але сьогодні українка зібралася на битву за "бронзу".

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І в сутичці за бронзову медаль Олімпіади чемпіонка світу та Європи зі Львова віддала всі сили, адже зізнавалася, що це її останні Ігри. Алла виграла достроково на туше, уклавши на лопатки олімпійську чемпіонку!

Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020
Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020 / Фото: Reuters

Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо-2020
Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

В тренді

Нагадаємо, що в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
20
16
68
2
flag США СШАUS
22
27
19
68
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
16
13
42
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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1
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$75 млн
2
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$60 млн
3
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$40,5 млн
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$34,5 млн
5
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$32 млн
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$30,5 млн
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$30,5 млн
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$27 млн
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2
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4
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