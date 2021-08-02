Украинская борчиха не дотерпела до финала Олимпиады, но еще сразится за "бронзу"

32-летняя Черкасова достаточно легко добралась до полуфинального поединка Олимпиады в весе 68 кг с Менса-Сток из США. И в схватке за финал чемпионка мира-2018 и Европы-2019 из Львова была настроена крайне решительно, ведь признавалась, что это ее последние Игры.
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Поединок получился очень боевым, счет был 4:4, но в конце поединка Черкасова пропустила две атаки и уступила 4:10 чемпионке мира. Но украинка еще поспорит за "бронзу".
Решающая схватка Черкасовой в Токио состоится завтра, 3 июля. Начало сессии в 5:00.
Напомним, что в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.
Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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