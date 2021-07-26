Українські спортсмени підтримали Харлан флешмобом в соцмережах

Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан шокувала всіх своїм виступом на Олімпіаді-2020 року, програвши перший же матч в одиночному змаганні, хоча всі чекали від Олі золотої медалі

Спортсмени підтримали Ольгу Харлан / Фото: AFP, Instagram

Після вильоту з Олімпійських ігор Харлан зробила відвертий пост, де взяла всю провину за свою поразку на себе.

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"Чи розчарувала я сама себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось, крім мене? Ні", – написала спортсменка.

Шаблістка навіть потрапила під критику з боку заслуженого тренера України Валерія Штурбабіна, який закликав дівчину визначитися – особисте життя або фехтування.

Ольга Харлан залишає Токіо без медалі / Фото: Reuters

Проте, колишні і діючі спортсмени встали на сторону Харлан і запустили в соцмережах флешмоб на підтримку українки.

Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Дар'я Білодід і Анна Різатдінова опублікували в своїх "сторіс" в Instagram фото Харлан.