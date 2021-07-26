Украинские спортсмены поддержали Харлан флешмобом в соцсетях

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан шокировала всех своим выступлением на Олимпиаде-2020, проиграв первый же матч в одиночном соревновании, хотя все ждали от Оли золотой медали

Спортсмены поддержали Ольгу Харлан / Фото: AFP, Instagram

После вылета из Олимпийских игр Харлан сделала откровенный пост, где взяла всю вину за свое поражение на себя.

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"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет", – написала спортсменка.

Саблистка даже попала под критику со стороны заслуженного тренера Украины Валерия Штурбабина, который призвал девушку определиться – личная жизнь или фехтование.

Ольга Харлан покидает Токио без медали / Фото: Reuters

Тем не менее, бывшие и действующие спортсмены встали на сторону Харлан и запустили в соцсетях флешмоб в поддержку украинки.

Жан Беленюк, Элина Свитолина, Дарья Белодед и Анна Ризатдинова опубликовали в своих "сторис" в Instagram фото Харлан.