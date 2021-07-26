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Оля, ты определись! По Харлан жестко проехался тренер сборной

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 14:03
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Олег Штурбабин рассказал, почему самая титулованная спортсменка Украины на Олимпиаде Ольга Харлан уже в первом бою проиграла сопернице из Китая и выбыла с Игр
Ольга Харлан и Олег Штурбабин
Ольга Харлан и Олег Штурбабин / Фото: НОК Украины, Instagram

Уже в 1/16 финала Ольга Харлан уступила китаянке Хонъю Янь со счетом 12:15. По мнению старшего тренера украинской сборной Украины по фехтованию Олега Штурбабина, причина фиаско нашей звезды – в жизни на две страны.

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"Первый номер в мировом рейтинге Ольга Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не заканчивала результативными действиями"

"Харлан, действительно, несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что, по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио"

"Мы все очень рассчитывали на нее. На мой взгляд, после 2-3 месяцев отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь или фехтование", – приводит слова Штурбабина Meta-ratings

Ольга Харлан покидает Токио без медали
Ольга Харлан покидает Токио без медали / Фото: Reuters

Напомним, что возлюбленным 30-летней Ольги Харлан является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, который накануне на Олимпиаде в Токио добыл "серебро" в индивидуальной сабле.

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