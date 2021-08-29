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Україна зберігає позицію в ТОП-5 медального заліку Паралімпіади-2020

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 серпня, 16:44
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Після п'яти днів Паралімпіади-2020 Україна закріпилася в ТОП-5 медального заліку Паралімпійських ігор у Токіо
Плавець Андрій Трусов срібний медаліст Паралімпіади-2020
Плавець Андрій Трусов срібний медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні, 29 серпня, українські паралімпійці зуміли поповнити медальний комплект на 9 нагород, з яких 2 золоті, 5 срібних і дві бронзові. Всього на рахунку України 43 медалі. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 103 медалі.

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Читайте також: Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

М КраїнаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсього
1

Китай

452929103
2

Велика Британія

23191860
3

США

1516940
4
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РПК

1592852
5

Україна

10221143
6

Бразилія

1051530
7

Азербайджан

90312
8

Австралія

8151336
9
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Італія

89926
10

Нідерланди

77519
11

Іспанія

69318
12

Японія

441018
13

Узбекистан

44412
14
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Білорусь

4015
15

Франція

371626
16

Іран

3407
17

Польща

32611
18

Угорщина

3227
19

Ізраїль

3205
20

Колумбія

24612
21

Німеччина

23510
22

Нова Зеландія

2204
23

Швейцарія

2114
24

Ірландія

2103
25

Мексика

2057
26

Бельгія

2035
27

Нігерія

2024
28

Йорданія

2013
29

Норвегія

2013
30

ПАР

2002
31

Канада

16411
32

Казахстан

1304
33

Алжир

1247
34

Таїланд

1135
35

Словаччина

1113
36

Туніс

1113
37

Данія

1113
38

Чилі

1102
39

Еквадор

1012
40

Сінгапур

1001
41

Малайзія

1001
42

Ефіопія

1001
43

Єгипет

0426
44

Грузія

0303
45

Індія

0213
46

Австрія

0202
47

Латвія

0202
48

Болгарія

0202
49

Корея

0189
50

Туреччина

0167
51

Греція

0145
52

Індонезія

0123
53

Венесуела

0112
54

Румунія

0112
55

Чехія

0112
56

В'єтнам

0101
57

Ірак

0101
58

Намібія

0101
59

Хорватія

0101
60

Аргентина

0022
61

Литва

0022
62

Сальвадор

0011
63

Кіпр

0011
64

Уганда

0011
65

Гонконг

0011
66

Португалія

0011
67

Чорногорія

0011
68

Тайвань

0011
69

Фінляндія

0011
70

Ісландія

0000

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
46
29
29
104
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
23
19
18
60
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Україна УкраїнаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилія БразиліяBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралія АвстраліяAU
8
15
13
36
9
flag Італія ІталіяIT
8
10
9
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
7
5
19
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Динамо
6
20:2
16
2
Дніпро-1
6
12:6
13
3
Шахтар
5
11:3
12
4
Десна
6
9:10
12
5
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5
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11
6
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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1
Бельгія Бельгія
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2
Бразилія Бразилія
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3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
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8
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