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Украина сохраняет позицию в ТОП-5 медального зачета Паралимпиады-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 августа, 16:44
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После пяти дней Паралимпиады-2020 Украина закрепилась в ТОП-5 медального зачета Паралимпийских игр в Токио
Пловец Андрей Трусов серебряный медалист Паралимпиады-2020
Пловец Андрей Трусов серебряный медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня, 29 августа, украинские паралимпийцы сумели пополнить медальный комплект на 9 наград, из которых 2 золотые, 5 серебряных и две бронзовые. Всего на счету Украины 43 медали. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 103 медали.

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Читайте также: Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

452929103
2

Великобритания

23191860
3

США

1516940
4
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РПК

1592852
5

Украина

10221143
6

Бразилия

1051530
7

Азербайджан

90312
8

Австралия

8151336
9
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Италия

89926
10

Нидерланды

77519
11

Испания

69318
12

Япония

441018
13

Узбекистан

44412
14
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Белоруссия

4015
15

Франция

371626
16

Иран

3407
17

Польша

32611
18

Венгрия

3227
19

Израиль

3205
20

Колумбия

24612
21

Германия

23510
22

Новая Зеландия

2204
23

Швейцария

2114
24

Ирландия

2103
25

Мексика

2057
26

Бельгия

2035
27

Нигерия

2024
28

Иордания

2013
29

Норвегия

2013
30

ЮАР

2002
31

Канада

16411
32

Казахстан

1304
33

Алжир

1247
34

Таиланд

1135
35

Словакия

1113
36

Тунис

1113
37

Дания

1113
38

Чили

1102
39

Эквадор

1012
40

Сингапур

1001
41

Малайзия

1001
42

Эфиопия

1001
43

Египет

0426
44

Грузия

0303
45

Индия

0213
46

Австрия

0202
47

Латвия

0202
48

Болгария

0202
49

Корея

0189
50

Турция

0167
51

Греция

0145
52

Индонезия

0123
53

Венесуэла

0112
54

Румыния

0112
55

Чехия

0112
56

Вьетнам

0101
57

Ирак

0101
58

Намибия

0101
59

Хорватия

0101
60

Аргентина

0022
61

Литва

0022
62

Сальвадор

0011
63

Кипр

0011
64

Уганда

0011
65

Гонконг

0011
66

Португалия

0011
67

Черногория

0011
68

Тайвань

0011
69

Финляндия

0011
70

Исландия

0000

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Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
45
29
29
103
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
23
19
18
60
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Украина УкраинаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилия БразилияBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралия АвстралияAU
8
15
13
36
9
flag Италия ИталияIT
8
9
9
26
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
7
5
19
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#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Днепр-1
6
12:6
13
3
Шахтер
5
11:3
12
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Верес
6
7:7
8
8
Заря
5
11:8
7
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Металлист 1925
6
6:10
6
11
Колос
5
2:9
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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Воскресенье, 29 августа
0:4
Смотри на: О матче
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
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