Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

Оксана Зубковская стала первой в прыжках в длину / Фото: Getty Images
Воскресный соревновательный день на Паралимпийских играх Украина начала с двух золотых медалей. Потом наши атлеты взяли еще семь наград.
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Все медалисты Украины на Паралимпиаде 29 августа
ЗОЛОТО
- Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину)
- Роман Полянский (академическая гребля, 2000 м)
СЕРЕБРО
- Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра)
- Наталия Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг)
- Андрей Трусов (плавание, 400 м вольным стилем)
- Денис Остапенко (плавание, 50 м на спине)
- Илья Яременко (плавание, 50 вольным стилем)
БРОНЗА
- Александр Назаренко (дзюдо, 90 кг)
- Максим Веракса (плавание, 50 м вольным стилем)
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