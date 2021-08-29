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Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 августа, 15:08
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Сегодня украинские паралимпийцы завоевали в Токио две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Чемпионами Игр-2020 стали Оксана Зубковская и Роман Полянский
Оксана Зубковская стала первой в прыжках в длину
Оксана Зубковская стала первой в прыжках в длину / Фото: Getty Images

Воскресный соревновательный день на Паралимпийских играх Украина начала с двух золотых медалей. Потом наши атлеты взяли еще семь наград.

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Все медалисты Украины на Паралимпиаде 29 августа

Gold MedalЗОЛОТО

  • Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину)
  • Роман Полянский (академическая гребля, 2000 м)

Silver MedalСЕРЕБРО

  • Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра)
  • Наталия Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг)
  • Андрей Трусов (плавание, 400 м вольным стилем)
  • Денис Остапенко (плавание, 50 м на спине)
  • Илья Яременко (плавание, 50 вольным стилем)
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Bronze MedalБРОНЗА

  • Александр Назаренко (дзюдо, 90 кг)
  • Максим Веракса (плавание, 50 м вольным стилем)

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
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1
flag Китай КитайCN
43
29
29
101
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
23
18
18
59
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Украина УкраинаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилия БразилияBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралия АвстралияAU
8
15
13
36
9
flag Италия ИталияIT
8
9
9
26
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
7
5
19
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#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Днепр-1
6
12:6
13
3
Шахтер
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
5
11:8
7
8
Ингулец
6
8:11
7
9
Металлист 1925
6
6:10
6
10
Верес
5
3:7
5
11
Колос
5
2:9
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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Воскресенье, 29 августа
14:00
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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