Девять медалей Паралимпиады: все украинские призеры 29 августа

Сегодня украинские паралимпийцы завоевали в Токио две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Чемпионами Игр-2020 стали Оксана Зубковская и Роман Полянский