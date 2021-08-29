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Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
29 серпня, 15:08
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Сьогодні українські паралімпійці завоювали у Токіо дві золоті, п'ять срібних і дві бронзові нагороди. Чемпіонами Ігор-2020 стали Оксана Зубковська і Роман Полянський
Оксана Зубковська стала першою у стрибках в довжину
Оксана Зубковська стала першою у стрибках в довжину / Фото: Getty Images

Недільний день змагань на Паралімпійських іграх Україна почала з двох золотих медалей. Потім наші атлети взяли ще сім нагород.

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Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпіади-2020 в Токіо

Всі медалісти України на Паралімпіаді 29 серпня

Gold Medal ЗОЛОТО

  • Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину)
  • Роман Полянський (академічне веслування, 2000 м)

Silver Medal СРІБЛО

  • Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра)
  • Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг)
  • Андрій Трусов (плавання, 400 м вільним стилем)
  • Денис Остапенко (плавання, 50 м на спині)
  • Ілля Яременко (плавання, 50 вільним стилем)
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Bronze Medal БРОНЗА

  • Олександр Назаренко (дзюдо, 90 кг)
  • Максим Веракса (плавання, 50 м вільним стилем)

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flag Китай КитайCN
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29
29
101
2
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23
18
18
59
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Україна УкраїнаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилія БразиліяBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралія АвстраліяAU
8
15
13
36
9
flag Італія ІталіяIT
8
9
9
26
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flag Нідерланди НідерландиNL
7
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19
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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Дніпро-1
6
12:6
13
3
Шахтар
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
5
11:8
7
8
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7:16
4
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Львів
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4:11
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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Неділя, 29 серпня
14:00
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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