Дев'ять медалей Паралімпіади: всі українські призери 29 серпня

Сьогодні українські паралімпійці завоювали у Токіо дві золоті, п'ять срібних і дві бронзові нагороди. Чемпіонами Ігор-2020 стали Оксана Зубковська і Роман Полянський