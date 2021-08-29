Дві золоті медалі! Фантастичний для України початок неділі в Токіо-2020!

Оксана Зубковська в стрибках в довжину і Роман Полянський в академічному веслуванні стали чемпіонами Паралімпійських ігор в Токіо

Зубковська виграє золото четверту Паралімпіаду поспіль / Фото: Getty Images

Українські спортсмени продовжують нас радувати на Паралімпійських іграх в Токіо. Вранці в неділю наша команда завоювала дві золоті медалі!

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40-річна Оксана Зубковська ось уже 13 років нікого не підпускає до найвищої сходинки п'єдесталу в стрибках в довжину. Рекордсменка світу вигравала золоті медалі в Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016. І ось медаль в Токіо-2020! Просто феноменальне досягнення української легкоатлетки.

Ще одну сьогодні нагороду вищої проби для України завоював Роман Полянський в академічному веслуванні на 2000 м. Це друге паралімпійське золото в кар'єрі нашого спортсмена. На Іграх 2016 він також був першим.

Отже, в загальнокомандному заліку Україна вже виграла 36 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових медалей.