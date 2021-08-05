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Олімпіада 2020 в Токіо

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Терлюга в драматичній сутичці завоювала путівку до фіналу Олімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 серпня, 14:53
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Українка Анжеліка Терлюга пробилася до фіналу змагань з карате на Олімпійських іграх в Токіо і побореться за золоту медаль. Долю поєдинку визначили судді!
Анжеліка Терлюга на Олімпіаді-2020
Анжеліка Терлюга на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У півфінальному поєдинку українка перемогла Вень Цзи-Юнь з Тайваню. Українка вела в рахунку 4:1, але за секунду до кінця тайванська сторона зажадала відеоповтору і заробила три бали, зрівнявши рахунок.

За останню секунду обидві дівчини не змогли нанести вирішальний удар, тому долю зустрічі визначали судді. І всі чотири судді віддали перемогу українці!

Раніше на турнірі Анжеліка здолала Радву Саєд з Єгипту і японку Міхо Міяхару, а також звела внічию сутички проти Молдіри Жангбирбай з Казахстану і Беттіни Планк з Австрії.

У фіналі Олімпіади-2020 Терлюга зустрінеться з Івет Горановою з Болгарії. Ця сутичка відбудеться сьогодні трохи пізніше.

В тренді

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
34
27
90
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
18
40
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
9
flag Франція ФранціяFR
7
10
9
26
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
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дній
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секунд
До закриття Олімпіади
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