Украинка Анжелика Терлюга пробилась в финал соревнований по карате на Олимпийских играх в Токио и поборется за золотую медаль. Судьбу поединка определили судьи!

Анжелика Терлюга на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В полуфинальном поединке украинка победила Вэнь Цзы-Юнь из Тайваня. Украинка вела в счете 4:1, но за секунду до конца тайваньская сторона потребовала видеоповтора и заработала три балла, сравняв счет.

За оставшуюся секунду обе девушки не смогли нанести решающий удар, поэтому судьбу встречи определяли судьи. И все четыре судьи отдали победу украинке!

Ранее на турнире Анжелика одолела Радву Сайед из Египта и японку Михо Мияхару, а также свела вничью схватки против Молдир Жангбырбай из Казахстана и Беттины Планк из Австрии.

В финале Олимпиады-2020 Терлюга встретится с Ивет Горановой из Болгарии. Эта схватка состоится сегодня немного позже.

В тренде Терлюга в драматической схватке завоевала путевку в финал Олимпиады-2020

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