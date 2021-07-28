Тайсон на мінімалках: марокканець хотів вкусити суперника на Олімпіаді (відео)

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо марокканський боксер Юнес Баала спробував вкусити свого суперника. Курйозний інцидент стався під час боксерського турніру в рамках важкої вагової категорії.
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Moroccos Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealands David Nyika !!! #Boxing # Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S- Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021
В одному з епізодів поєдинку 1/8 фіналу марокканець захотів відгризти вухо новозеландцеві Девіду Ньїку в стилі знаменитого Майка Тайсона. На щастя, ринг не був забруднений кров'ю, бо Девіда врятувала миттєва реакція.
Цікаво, що арбітриня не помітила порушення, проте це не врятувало Баала від дискваліфікації. Для Юнеса ця Олімпіада вже завершена, а Девід пройшов до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що епічний епізод з відкусуванням вуха стався 24 роки тому під час поєдинку Майка Тайсона і Евандера Холіфілда. Тоді "залізний" Майк позбавив частини вуха свого суперника, за що отримав дискваліфікацію і був оштрафований на 3 мільйони доларів.
Нагадаємо, іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020.