Тайсон на мінімалках: марокканець хотів вкусити суперника на Олімпіаді (відео)

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо марокканський боксер Юнес Баала спробував вкусити свого суперника. Курйозний інцидент стався під час боксерського турніру в рамках важкої вагової категорії.

Читайте також: Егоїстична соціопатка! Американській гімнастці дісталося в США за програш Росії в Токіо

Moroccos Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealands David Nyika !!! #Boxing # Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S