Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Тайсон на мінімалках: марокканець хотів вкусити суперника на Олімпіаді (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 16:59
Копіювати лінк
Супертяж з Марокко захотів слави Майка Тайсона і спробував відкусити вухо новозеландця Девіда Ньіка.
Девід Ньік ухиляється від укусу марокканця
Девід Ньік ухиляється від укусу марокканця / Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо марокканський боксер Юнес Баала спробував вкусити свого суперника. Курйозний інцидент стався під час боксерського турніру в рамках важкої вагової категорії.

Читайте також: Егоїстична соціопатка! Американській гімнастці дісталося в США за програш Росії в Токіо

В одному з епізодів поєдинку 1/8 фіналу марокканець захотів відгризти вухо новозеландцеві Девіду Ньїку в стилі знаменитого Майка Тайсона. На щастя, ринг не був забруднений кров'ю, бо Девіда врятувала миттєва реакція.

Боксерський поєдинок між Девідом Ньіком і Юнесом Баала
Боксерський поєдинок між Девідом Ньіком і Юнесом Баала / Фото: Reuters


Цікаво, що арбітриня не помітила порушення, проте це не врятувало Баала від дискваліфікації. Для Юнеса ця Олімпіада вже завершена, а Девід пройшов до чвертьфіналу.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що епічний епізод з відкусуванням вуха стався 24 роки тому під час поєдинку Майка Тайсона і Евандера Холіфілда. Тоді "залізний" Майк позбавив частини вуха свого суперника, за що отримав дискваліфікацію і був оштрафований на 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
2
flag Китай КитайCN
12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
10
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
11
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти