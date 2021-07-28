Тайсон на мінімалках: марокканець хотів вкусити суперника на Олімпіаді (відео)

Супертяж з Марокко захотів слави Майка Тайсона і спробував відкусити вухо новозеландця Девіда Ньіка.

Девід Ньік ухиляється від укусу марокканця / Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2020 на Токіо марокканський боксер Юнес Баала спробував вкусити свого суперника. Курйозний інцидент стався під час боксерського турніру в рамках важкої вагової категорії.

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Moroccos Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealands David Nyika !!! #Boxing # Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S - Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

В одному з епізодів поєдинку 1/8 фіналу марокканець захотів відгризти вухо новозеландцеві Девіду Ньїку в стилі знаменитого Майка Тайсона. На щастя, ринг не був забруднений кров'ю, бо Девіда врятувала миттєва реакція.

Боксерський поєдинок між Девідом Ньіком і Юнесом Баала / Фото: Reuters

Цікаво, що арбітриня не помітила порушення, проте це не врятувало Баала від дискваліфікації. Для Юнеса ця Олімпіада вже завершена, а Девід пройшов до чвертьфіналу.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що епічний епізод з відкусуванням вуха стався 24 роки тому під час поєдинку Майка Тайсона і Евандера Холіфілда. Тоді "залізний" Майк позбавив частини вуха свого суперника, за що отримав дискваліфікацію і був оштрафований на 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020.