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На зло ворогам! Іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020

Олена Павлова Олена Павлова
28 липня, 13:53
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Свого часу Саїда Моллаї змушували програти в півфіналі чемпіонату світу 2019 року в Токіо через політичні причини, але він не збирався терпіти
Саїд Моллаї завоював срібну медаль Олімпіади
Саїд Моллаї завоював срібну медаль Олімпіади / Фото: Reuters

Колишній іранський дзюдоїст Саїд Моллаї, який зараз представляє Монголію, на Олімпійських іграх в Токіо дістався до срібної медалі у вазі до 81 кілограма, поступившись золотом Таканорі Нагасену з Японії. І свою медаль він присвятив Ізраїлю, з яким у Ірану багаторічний конфлікт.

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Виявилося, що протягом багатьох років Ізраїль надавав підтримку спортсмена. Тоді як в травні 2021 року Іран заявив, що надасть ісламістськму угрупованню ХАМАС "всебічну підтримку" в боротьбі проти ізраїльтян.

"Спасибі Ізраїлю за хорошу енергію. Ця медаль також присвячена і Ізраїлю. Я сподіваюся, що ізраїльтяни задоволені цією нагородою. Спасибі", – цитує Саїда Times of Israel

Це перша олімпійська медаль Моллаї після того, як два роки тому він покинув Іран, розповівши, що тренери збірної наказали йому програти у півфіналі чемпіонату світу 2019 року в Токіо, щоб уникнути зустрічі з ізраїльським спортсменом Саги Мукі в фіналі. Спочатку Моллаї переїхав до Німеччини, а потім отримав громадянство Монголії.

Раніше проти ізраїльтянина на Олімпіаді відмовився битися другий поспіль дзюдоїст.

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