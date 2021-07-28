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Олимпиада 2020 в Токио

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Тайсон на минималках: марокканец хотел укусить соперника на Олимпиаде (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
28 июля, 16:59
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Супертяж из Марокко захотел славы Майка Тайсона и попытался откусить ухо новозеландца Дэвида Ньика.
Дэвид Ньик уворачивается от укуса марокканца
Дэвид Ньик уворачивается от укуса марокканца / Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2020 в Токио марокканский боксер Юнес Баала попытался укусить своего соперника. Курьезный инцидент произошел во время боксерского турнира в рамках тяжелой весовой категории.

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В одном из эпизодов поединка 1/8 финала марокканец захотел отгрызть ухо новозеландцу Дэвиду Ньика в стиле знаменитого Майка Тайсона. К счастью, ринг не был запачкан кровью, так как Дэвида спасла мгновенная реакция.

Боксерский поединок между Дэвидом Ньиком и Юнесом Баала
Боксерский поединок между Дэвидом Ньиком и Юнесом Баала / Фото: Reuters


Интересно, что женщина-арбитр не заметила нарушение, однако это не спасло Баала от дисквалификации. Для Юнеса эта Олимпиада уже завершена, а Дэвид прошел в четвертьфинал.

Дєвид Ньик и Юнес Баала
Дєвид Ньик и Юнес Баала / Фото: Reuters

Напомним, что эпический эпизод с откусыванием уха произошел 24 года назад во время поединка Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Тогда "железный" Майк лишил части уха своего соперника, за что получил дисквалификацию и был оштрафован на 3 миллиона долларов.

Напомним, иранский дзюдоист посвятил Израилю свою медаль Олимпиады-2020.

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