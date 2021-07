Тайсон на минималках: марокканец хотел укусить соперника на Олимпиаде (видео)

На Олимпийских играх-2020 в Токио марокканский боксер Юнес Баала попытался укусить своего соперника. Курьезный инцидент произошел во время боксерского турнира в рамках тяжелой весовой категории.

Moroccos Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealands David Nyika!!! #Boxing#Tokyo2020pic.twitter.com/N6LJIqjb6S