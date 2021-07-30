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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 31 липня: вболіваємо за Світоліну, Бухова, легкоатлетів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
30 липня, 22:40
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31 липня на Олімпіаді-2020 у Токіо пройде сьомий повноцінний змагальний день, визначаться нові чемпіони та призери літніх Ігор
Ганна Рижикова, Еліна Світоліна і Владислав Бухов
Ганна Рижикова, Еліна Світоліна і Владислав Бухов / Фото: Reuters

31 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 8 представників України. Бажаємо успіху всім нашим спортсменам. Особливі надії пов'язуємо з Еліною Свіоліною, яка побореться за бронзову медаль.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

Українці на Олімпіаді 31 липня

  • 03:00. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Вікторія Ткачук
  • 03:08. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Ганна Рижикова
  • 03:16. Легка атлетика. Жінки, біг з бар'єрами на 400 метрів (відбірковий забіг). Марія Миколенко
  • 03:30. Легка атлетика. Жінки, метання диска (кваліфікація). Наталя Семенова
  • 05:16. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільним стилем (півфінал). Владислав Бухов
  • 07:00. Стрибки на батуті. Чоловіки (кваліфікація). Микола Просторов. Фінал о 08:50
  • 10:30. Теніс. Жінки, одиночний розряд (матч за бронзову медаль). Еліна Світоліна
  • 13:10. Легка атлетика. Чоловіки, стрибки у довжину (кваліфікація). Владислав Мазур

Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади
Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

В тренді

Владислав Бухов
Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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$32 млн
6
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$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
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2
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4
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