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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде 31 июля: болеем за Свитолину, Бухова, легкоатлетов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
30 июля, 22:40
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31 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет седьмой полноценный соревновательный день, определятся новые чемпионы и призеры летних Игр
Анна Рыжикова, Элина Свитолина и Владислав Бухов
Анна Рыжикова, Элина Свитолина и Владислав Бухов / Фото: Reuters

31 июля на Олимпиаде-2020 выступят 8 представителей Украины. Желаем успеха всем нашим спортсменам. Особые надежды связываем с Элиной Свиолиной, которая поборется за бронзовую медаль.

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

Украинцы на Олимпиаде 31 июля

  • 03:00. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Виктория Ткачук
  • 03:08. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Анна Рыжикова
  • 03:16. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Мария Миколенко
  • 03:30. Легкая атлетика. Женщины, метание диска (квалификация). Наталья Семенова
  • 05:16. Плавание. Мужчины, 50 метров, вольным стилем (полуфинал). Владислав Бухов
  • 07:00. Прыжки на батуте. Мужчины (квалификация). Николай Просторов. Финал в 08:50
  • 10:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд (матч за бронзовую медаль). Элина Свитолина
  • 13:10. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину (квалификация). Владислав Мазур

Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады
Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Анна Рыжикова
Анна Рыжикова / Фото: Reuters

В тренде

Владислав Бухов
Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Япония ЯпонияJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
9
24
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
5
13
10
flag Германия ГерманияDE
3
4
9
16
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