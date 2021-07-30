Расписание украинцев на Олимпиаде 31 июля: болеем за Свитолину, Бухова, легкоатлетов

Анна Рыжикова, Элина Свитолина и Владислав Бухов / Фото: Reuters
31 июля на Олимпиаде-2020 выступят 8 представителей Украины. Желаем успеха всем нашим спортсменам. Особые надежды связываем с Элиной Свиолиной, которая поборется за бронзовую медаль.
Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля
Украинцы на Олимпиаде 31 июля
- 03:00. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Виктория Ткачук
- 03:08. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Анна Рыжикова
- 03:16. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Мария Миколенко
- 03:30. Легкая атлетика. Женщины, метание диска (квалификация). Наталья Семенова
- 05:16. Плавание. Мужчины, 50 метров, вольным стилем (полуфинал). Владислав Бухов
- 07:00. Прыжки на батуте. Мужчины (квалификация). Николай Просторов. Финал в 08:50
- 10:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд (матч за бронзовую медаль). Элина Свитолина
- 13:10. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину (квалификация). Владислав Мазур
Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters
Анна Рыжикова / Фото: Reuters
Владислав Бухов / Фото: Getty Images
Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.
Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.