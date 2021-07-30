Расписание украинцев на Олимпиаде 31 июля: болеем за Свитолину, Бухова, легкоатлетов

31 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет седьмой полноценный соревновательный день, определятся новые чемпионы и призеры летних Игр

Анна Рыжикова, Элина Свитолина и Владислав Бухов / Фото: Reuters

31 июля на Олимпиаде-2020 выступят 8 представителей Украины. Желаем успеха всем нашим спортсменам. Особые надежды связываем с Элиной Свиолиной, которая поборется за бронзовую медаль.

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 31 июля

Украинцы на Олимпиаде 31 июля

03:00. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Виктория Ткачук

Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). 03:08. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Анна Рыжикова

Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). 03:16. Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). Мария Миколенко

Легкая атлетика. Женщины, бег с барьерами на 400 метров (отборочный забег). 03:30. Легкая атлетика. Женщины, метание диска (квалификация). Наталья Семенова

Легкая атлетика. Женщины, метание диска (квалификация). 05:16. Плавание. Мужчины, 50 метров, вольным стилем (полуфинал). Владислав Бухов

Плавание. Мужчины, 50 метров, вольным стилем (полуфинал). 07:00. Прыжки на батуте. Мужчины (квалификация). Николай Просторов . Финал в 08:50

Прыжки на батуте. Мужчины (квалификация). . Финал в 08:50 10:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд (матч за бронзовую медаль). Элина Свитолина

Теннис. Женщины, одиночный разряд (матч за бронзовую медаль). 13:10. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину (квалификация). Владислав Мазур

Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

В тренде Украинского тренера снова выгнали из зала на Олимпиаде-2020

Владислав Бухов / Фото: Getty Images

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