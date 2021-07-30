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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
30 липня, 21:54
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31 липня на Олімпійських іграх у Токіо будуть розіграні медалі в легкій атлетиці, тенісі, фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з тріатлону, стрільби з лука, бадмінтону
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади-2020 після сьомого дня

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 31 липня:

  • 01:30. Тріатлон
  • 03:00. Легка атлетика
  • 04:30. Плавання
  • 06:00. Плавання
  • 06:20. Вітрильний спорт
  • 07:30. Стрибки на батуті
  • 09:30. Стрільба з лука
  • 10:30. Студія Олімпійські ігри
  • 11:00. Футбол
  • 13:00. Легка атлетика
  • 15:55. Повтори
  • 16:30. Студія Олімпійські ігри
  • 18:20. Повтори
  • 21:30. Доба Олімпійських ігор
  • 21:50. Повтори

В тренді

/ Фото: Reuters

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
10
11
40
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
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