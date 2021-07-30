Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 31 липня Поділитися Копіювати лінк

31 липня на Олімпійських іграх у Токіо будуть розіграні медалі в легкій атлетиці, тенісі, фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з тріатлону, стрільби з лука, бадмінтону