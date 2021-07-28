Розклад українців на Олімпіаді 29 липня: вболіваємо за Світоліну, Ус і Романчука

29 липня на Олімпіаді-2020 у Токіо пройде шостий повноцінний змагальний день і визначаться нові чемпіони та призери турніру

Еліна Світоліна, Михайло Романчук, Олена Костевич / Фото: Reuters

29 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 12 представників України. Особливі медальні надії пов'язуємо з рекордсменом Олімпійських ігор плавцем Михайлом Романчуком. Еліна Світоліна побореться за вихід у фінал тенісного турніру.

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Українці на Олімпіаді 29 липня

2:50. Академічне веслування. Чоловіки, двійка парна, легка вага (Фінал Б) – Ігор Хмара і Станіслав Ковальов

3:00. Кульова стрільба. Жінки, малокаліберний пістолет 25 м (кваліфікація) – Олена Костевич .

Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади в кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів. Вона зайняла четверте місце / Фото: Reuters

В тренді Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня

Плавання. Чоловіки, 800 м в / c (фінал) –

Михайло Романчук / Фото: Reuters

13:49. – Плавання. Чоловіки, 50 м батерфляй (попередні запливи) – Ігор Трояновський

14:13. – Плавання. Жінки, 200 м на спині (попередні запливи) – Дарина Зевіна

5:00. Бокс, 1/8 фіналу – Олександр Хижняк (До 75 кг)

6:36. Бокс, 1/8 фіналу – Цотне Рогава (До 91 кг)

З 9:00 Теніс. Жінки, одиночний розряд (1/2 фіналу) – Еліна Світоліна

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

5:00 . Дзюдо. Жінки, до 78 кг – Анастасія Турчин . Фінальний блок 11.00

8:09. Гребний слалом. Жінки, каное (півфінал) – Вікторія Ус . Фінал о 09:55

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.