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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 29 липня: вболіваємо за Світоліну, Ус і Романчука

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 22:18
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29 липня на Олімпіаді-2020 у Токіо пройде шостий повноцінний змагальний день і визначаться нові чемпіони та призери турніру
Еліна Світоліна, Михайло Романчук, Олена Костевич
Еліна Світоліна, Михайло Романчук, Олена Костевич / Фото: Reuters

29 липня на Олімпіаді-2020 виступлять 12 представників України. Особливі медальні надії пов'язуємо з рекордсменом Олімпійських ігор плавцем Михайлом Романчуком. Еліна Світоліна побореться за вихід у фінал тенісного турніру.

Читайте також: Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 29 липня

Українці на Олімпіаді 29 липня

2:50. Академічне веслування. Чоловіки, двійка парна, легка вага (Фінал Б) – Ігор Хмара і Станіслав Ковальов
3:00. Кульова стрільба. Жінки, малокаліберний пістолет 25 м (кваліфікація) – Олена Костевич .

Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади в кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів. Вона зайняла четверте місце
Олімпійська чемпіонка 2004 року Олена Костевич зупинилася за крок від п'єдесталу Олімпіади в кульовій стрільбі з пістолета на дистанції 10 метрів. Вона зайняла четверте місце / Фото: Reuters

4:30. Плавання. Чоловіки, 800 м в / c (фінал) – Михайло Романчук, Сергій Фролов

В тренді

Михайло Романчук
Михайло Романчук / Фото: Reuters

13:49. – Плавання. Чоловіки, 50 м батерфляй (попередні запливи) – Ігор Трояновський
14:13. – Плавання. Жінки, 200 м на спині (попередні запливи) – Дарина Зевіна
5:00. Бокс, 1/8 фіналу – Олександр Хижняк (До 75 кг)
6:36. Бокс, 1/8 фіналу – Цотне Рогава (До 91 кг)
З 9:00 Теніс. Жінки, одиночний розряд (1/2 фіналу) – Еліна Світоліна

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

5:00 . Дзюдо. Жінки, до 78 кг – Анастасія Турчин . Фінальний блок 11.00
8:09. Гребний слалом. Жінки, каное (півфінал) – Вікторія Ус . Фінал о 09:55

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
2
flag Китай КитайCN
12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
10
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
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2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
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