Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Расписание украинцев на Олимпиаде 29 июля: болеем за Свитолину, Ус и Романчука

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
28 июля, 22:18
Копировать ссылку
29 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет шестой полноценный соревновательный день и определятся новые чемпионы и призеры турнира
Элина Свитолина, Михаил Романчук, Елена Костевич
Элина Свитолина, Михаил Романчук, Елена Костевич / Фото: Reuters

29 июля на Олимпиаде-2020 выступят 12 представителей Украины. Особые медальные надежды связываем с рекордсменом Олимпийских игр пловцом Михаилом Романчуком. Элина Свитолина поборется за выход в финал теннисного турнира.

Читайте также: Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 29 июля

Украинцы на Олимпиаде 29 июля

2:50. Академическая гребля. Мужчины, двойка парная, легкий вес (Финал Б) – Игорь Хмара и Станислав Ковалев
03:00. Пулевая стрельба. Женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация) – Елена Костевич.

Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич остановилась в шаге от пьедестала Олимпиады в пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров. Она заняла четвертое место
Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич остановилась в шаге от пьедестала Олимпиады в пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров. Она заняла четвертое место / Фото: Reuters

4:30. Плавание. Мужчины, 800 м в/c (финал) - Михаил Романчук, Сергей Фролов

В тренде

Михаил Романчук
Михаил Романчук / Фото: Reuters

13:49. – Плавание. Мужчины, 50 м баттерфляй (предварительные заплывы) – Игорь Трояновский
14:13. – Плавание. Женщины, 200 м на спине (предварительные заплывы) – Дарья Зевина
5:00. Бокс, 1/8 финала – Александр Хижняк (до 75 кг)
6:36. Бокс, 1/8 финала – Цотне Рогава (до 91 кг)
С 9:00 Теннис. Женщины, одиночный разряд (1/2 финала) – Элина Свитолина

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020
Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

5:00. Дзюдо. Женщины, до 78 кг – Анастасия Турчин. Финальный блок 11.00
8:09. Гребной слалом. Женщины, каноэ (полуфинал) – Виктория Ус. Финал в 09:55

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Япония ЯпонияJP
13
4
5
22
2
flag Китай КитайCN
12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралия АвстралияAU
6
1
9
16
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
5
16
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
3
2
5
10
9
flag Франция ФранцияFR
3
2
3
8
10
flag Нидерланды НидерландыNL
2
6
3
11
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять