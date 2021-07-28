Расписание украинцев на Олимпиаде 29 июля: болеем за Свитолину, Ус и Романчука

29 июля на Олимпиаде-2020 выступят 12 представителей Украины. Особые медальные надежды связываем с рекордсменом Олимпийских игр пловцом Михаилом Романчуком. Элина Свитолина поборется за выход в финал теннисного турнира.
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Украинцы на Олимпиаде 29 июля
2:50. Академическая гребля. Мужчины, двойка парная, легкий вес (Финал Б) – Игорь Хмара и Станислав Ковалев
03:00. Пулевая стрельба. Женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация) – Елена Костевич.
4:30. Плавание. Мужчины, 800 м в/c (финал) - Михаил Романчук, Сергей Фролов
13:49. – Плавание. Мужчины, 50 м баттерфляй (предварительные заплывы) – Игорь Трояновский
14:13. – Плавание. Женщины, 200 м на спине (предварительные заплывы) – Дарья Зевина
5:00. Бокс, 1/8 финала – Александр Хижняк (до 75 кг)
6:36. Бокс, 1/8 финала – Цотне Рогава (до 91 кг)
С 9:00 Теннис. Женщины, одиночный разряд (1/2 финала) – Элина Свитолина
5:00. Дзюдо. Женщины, до 78 кг – Анастасия Турчин. Финальный блок 11.00
8:09. Гребной слалом. Женщины, каноэ (полуфинал) – Виктория Ус. Финал в 09:55
Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.
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