Расписание украинцев на Олимпиаде 29 июля: болеем за Свитолину, Ус и Романчука

29 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет шестой полноценный соревновательный день и определятся новые чемпионы и призеры турнира

Элина Свитолина, Михаил Романчук, Елена Костевич / Фото: Reuters

29 июля на Олимпиаде-2020 выступят 12 представителей Украины. Особые медальные надежды связываем с рекордсменом Олимпийских игр пловцом Михаилом Романчуком. Элина Свитолина поборется за выход в финал теннисного турнира.

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Украинцы на Олимпиаде 29 июля

2:50. Академическая гребля. Мужчины, двойка парная, легкий вес (Финал Б) – Игорь Хмара и Станислав Ковалев

03:00. Пулевая стрельба. Женщины, малокалиберный пистолет 25 м (квалификация) – Елена Костевич.

Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич остановилась в шаге от пьедестала Олимпиады в пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров. Она заняла четвертое место / Фото: Reuters

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Плавание. Мужчины, 800 м в/c (финал) -

Михаил Романчук / Фото: Reuters

13:49. – Плавание. Мужчины, 50 м баттерфляй (предварительные заплывы) – Игорь Трояновский

14:13. – Плавание. Женщины, 200 м на спине (предварительные заплывы) – Дарья Зевина

5:00. Бокс, 1/8 финала – Александр Хижняк (до 75 кг)

6:36. Бокс, 1/8 финала – Цотне Рогава (до 91 кг)

С 9:00 Теннис. Женщины, одиночный разряд (1/2 финала) – Элина Свитолина

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

5:00. Дзюдо. Женщины, до 78 кг – Анастасия Турчин. Финальный блок 11.00

8:09. Гребной слалом. Женщины, каноэ (полуфинал) – Виктория Ус. Финал в 09:55

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

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