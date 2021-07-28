Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 29 июля

29 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в академической гребле, плавании, стендовой стрельбе, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, спортивной гимнастике, фехтовании, настольном теннисе. А еще нас ждут соревнования по теннису, волейболу и гандболу

Олимпиада-2020 в Токио / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 29 июля:

06:00 Дзюдо

08:00 Каноэ слалом, каяки

08:45 Стендовая стрельба

09:40 Каноэ слалом, каяки

10:30 Студия Олимпийские игры

11:00 Дзюдо

13:50 Спортивная гимнастика

15:40 Настольный теннис

16:20 Студия Олимпийские игры

18:20 Повторы

22:00 Повторы

Элина Свитолина – первая украинка в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 28 июля.

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Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.