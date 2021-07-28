Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 29 липня

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 29 липня:
- 6:00 Дзюдо
- 8:00 Каное слалом, каяки
- 8:45 Стендова стрільба
- 9:40 Каное слалом, каяки
- 10:30 Студія Олімпійські ігри
- 11:00 Дзюдо
- 13:50 Спортивна гімнастика
- 15:40 Настільний теніс
- 16:20 Студія Олімпійські ігри
- 18:20 Повтори
- 22:00 Повтори
Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня .
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.