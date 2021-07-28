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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 29 липня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 20:14
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29 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі в академічному веслуванні, плаванні, стендовій стрільбі, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо, спортивній гімнастиці, фехтуванні, настільному тенісі. А ще нас чекають змагання з тенісу, волейболу та гандболу
Олімпіада-2020 в Токіо
Олімпіада-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

Читайте також: Медальний залік Олімпіади-2020 після п'ятого дня

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 29 липня:

  • 6:00 Дзюдо
  • 8:00 Каное слалом, каяки
  • 8:45 Стендова стрільба
  • 9:40 Каное слалом, каяки
  • 10:30 Студія Олімпійські ігри
  • 11:00 Дзюдо
  • 13:50 Спортивна гімнастика
  • 15:40 Настільний теніс
  • 16:20 Студія Олімпійські ігри
  • 18:20 Повтори
  • 22:00 Повтори

Еліна Світоліна – перша українка у півфіналі Олімпіади
Еліна Світоліна – перша українка у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня .

В тренді

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
2
flag Китай КитайCN
12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
10
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
11
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
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годин
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До закриття Олімпіади
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
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