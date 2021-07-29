Розклад Олімпіади-2020 на 29 липня

Олімпіада-2020 проходить в Токіо / Фото: Reuters
У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 8 різних дисциплінах. Розклад 7-го дня Олімпіади-2020:
В тренді
БАДМІНТОН
|час
|дисципліна
|3:00
|змішаний розряд, 1/2 фіналу, #1
|3:00
|змішаний розряд, 1/2 фіналу, #2
|3:00
|чоловіки, парний розряд, 1/4 фіналу (4 матчі)
|3:00
|жінки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, парний розряд, 1/4 фіналу (4 матчі)
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки CAN – KOR, група A
|7:40
|чоловіки SLO – JPN, група C
|11:20
|жінки ESP – SRB, група A
|15:00
|чоловіки ESP – ARG, група C
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|13:00
|чоловіки ISR – KOR, група B
БОКС
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|5:00
|чоловіки, друга середня, 75 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
|11:00
|чоловіки, другя середня, 75 кг, 1/8 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, BMX, гонка, 1/4 фіналу
|4:00
|жінки, BMX, гонка, 1/4 фіналу
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки HUN – RSA, група A
|5:30
|чоловіки ESP – KAZ, група B
|8:00
|чоловіки USA – ITA, група A
|9:30
|чоловіки CRO – MNE, група B
|12:20
|чоловіки GRE – JPN, група A
|13:50
|чоловіки SRB – AUS, група B
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки ITA – ARG, група В
|5:05
|жінки KOR – DOM, група А
|8:20
|жінки SRB – KEN, група А
|10:25
|жінки CHN – RUS, група В
|13:40
|жінки JPN – BRA, група А
|15:45
|жінки USA – TUR, група В
ВОЛЕЙБОЛ Пляжний
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки USA – KEN, група D
|4:00
|жінки CAN – SUI, група A
|5:00
|чоловіки USA – ARG, група D
|9:00
|жінки GER – NED, група A
|10:00
|чоловіки CZE – MEX, група B
|11:00
|чоловіки RUS – LAT, група B
|14:00
|жінки CHN – ARG, група C
|15:00
|жінки BRA – CAN, група C
|16:00
|чоловіки BRA – NED, група D
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки NED – ANG, група A
|5:00
|жінки ESP – BRA, група B
|8:15
|жінки JPN – KOR, група A
|10:15
|жінки MNE – NOR, група A
|13:30
|жінки HUN – RUS, група B
|15:30
|жінки SWE – FRA, група B
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|час
|дисципліна
|13:50
|жінки, багатоборство, приватна першість, фінал
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|чоловіки, індивідуальна першість, раунд-I
ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА
|час
|дисципліна
|2:30
|чоловіки, одиночки (1х), фінал F
|2:42
|жінки, одиночки (1х), фінал F
|2:54
|чоловіки, одиночки (1х), фінал E
|3:06
|жінки, одиночки (1х), фінал E
|3:18
|чоловіки, двійки розпашні без рульового (2), фінал A
|3:30
|жінки, двійки розпашні без рульового (2), фінал A
|3:50
|чоловіки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал A
|4:10
|жінки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал A
|4:30
|чоловіки, двійки розпашні без рульового (2), фінал B
|4:50
|жінки, двійки розпашні без рульового (2), фінал B
|5:02
|чоловіки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал B
|5:14
|жінки, двійка парна, легка вага (L2х), фінал B
|5:26
|жінки, одиночки (1х), фінал D
|5:38
|чоловіки, одиночки (1х), фінал D
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки, слалом C-1 (каное-одиночки), 1/2 фіналу
|9:30
|жінки, слалом C-1 (каное-одиночки), фінал
ДЗЮДО
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, попередній раунд
|5:10
|жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/16 фіналу
|5:15
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/16 фіналу
|6:00
|жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/8 фіналу
|6:30
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/8 фіналу
|7:10
|жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/4 фіналу
|7:20
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, напівважка вага, 78 кг, втішні поєдинки
|11:15
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, втішні поєдинки
|11:30
|жінки, напівважка вага, 78 кг, 1/2 фіналу
|11:45
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, 1/2 фіналу
|12:05
|жінки, напівважка вага, 78 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:25
|жінки, напівважка вага, 78 кг, фінал
|12:35
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, поєдинки за 3-е місце
|12:50
|чоловіки, напівважка вага, 100 кг, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, віндсерфінг (RS: X), гонка-10-11-12
|6:00
|жінки, віндсерфінг (RS: X), гонка-10-11-12
|6:00
|чоловіки, клас Лазер, гонка-7-8
|6:00
|жінки, клас Лазер Радиал, гонка-7-8
|6:00
|чоловіки, клас фінн, гонка-5-6
|6:00
|чоловіки, клас 470, гонка-3-4
|6:00
|жінки, клас 470, гонка-3-4
|6:00
|клас Накра 17, відкритий, гонка-4-5-6
ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|4:30
|чоловіки, вільний стиль, 800 м, фінал
|4:40
|чоловіки, брас, 200 м, фінал
|4:50
|жінки, вільний стиль, 100 м, півфінали
|5:00
|чоловіки, спина, 200 м, півфінали
|5:20
|жінки, батерфляй, 200 м, фінал
|5:25
|чоловіки, вільний стиль, 100 м, фінал
|5:35
|жінки, брас, 200 м, півфінали
|5:50
|чоловіки, комплексне плавання, 200 м, півфінали
|6:05
|жінки, вільний стиль, естафета 4х200 м, фінал
|13:00
|жінки, вільний стиль, 800 м, попередні запливи
|13:55
|чоловіки, батерфляй, 100 м, попередні запливи
|14:20
|жінки, спина, 200 м, попередні запливи
|14:35
|мікст, комплексне плавання, естафета 4х100 м, попередні запливи
РЕГБІ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки FRA – FIJ, група B
|3:30
|жінки CAN – BRA, група B
|4:00
|жінки USA – CHN, група C
|4:30
|жінки AUS – JPN, група C
|5:00
|жінки RUS – GBR, група A
|5:30
|жінки NZL – KEN, група A
|10:30
|жінки CAN – FIJ, група B
|11:00
|жінки FRA – BRA, група B
|11:30
|жінки AUS – CHN, група C
|12:00
|жінки USA – JPN, група C
|12:30
|жінки NZL – GBR, група A
|13:00
|жінки RUS – KEN, група A
СТРІЛЬБА
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, пістолет спортивний, 25 м, раунд-I
|3:00
|жінки, траншейний стенд, кваліфікація, день 2-ий
|3:50
|чоловіки, траншейний стенд, кваліфікація, день 2-ий
|8:30
|жінки, траншейний стенд, фінал
|9:30
|чоловіки, траншейний стенд, фінал
СТРІЛЬБА З ЛУКА
|час
|дисципліна
|3:30
|жінки, особиста першість, раунд I
|3:30
|чоловіки, особиста першість, раунд I
|10:00
|жінки, особиста першість, раунд II
|10:00
|чоловіки, особиста першість, раунд II
ТЕНІС
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/4 фіналу
|5:00
|жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
|5:00
|жінки, парний розряд, 1/2 фіналу
|5:00
|змішані пари, 1/4 фіналу
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
|9:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу
|14:00
|жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
|14:00
|жінки, одиночний розряд, фінал
ФЕХТУВАННЯ
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, рапіра, команди, 1/8 фіналу
|4:15
|жінки, рапіра, команди, 1/4 фіналу
|5:30
|жінки, рапіра, команди, класифікація 5-8
|6:45
|жінки, рапіра, команди, 1/2 фіналу
|8:00
|жінки, рапіра, команди, за 5-6 місця
|9:15
|жінки, рапіра, команди, за 7-8 місця
|12:30
|жінки, рапіра, команди, матч за 3-е місце
|13:45
|жінки, рапіра, команди, фінал
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки IND – ARG, група A
|4:00
|чоловіки BEL – CAN, група B
|5:45
|чоловіки RSA – GER, група B
|6:15
|чоловіки NED – GBR, група B
|12:30
|жінки ESP – CHN, група B
|13:00
|жінки GBR – NED, група A
|14:45
|жінки JPN – ARG, група B
|15:15
|жінки NZL – AUS, група B