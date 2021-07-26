Розклад українців на Олімпіаді 27 липня

Еліна Світоліна і Олена Костевич виступлять у вівторок / Фото: Reuters
У цей день медаллю можуть розжитися Яна Беломоїна, Олена Костевич і Олег Омельчук, але двом останнім ще потрібно подолати кваліфікацію.
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Яна Беломоїна / Фото: Facebook
УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 27 ЛИПНЯ
- 03:00, 3:45. Кульова Стрільба. Мікст, пневматичний пістолет 10 м (кваліфікація): Олена Костевич, Олег Омельчук. Фінал з 05.00.
- З 5:00. Теніс. Жінки, одиночний розряд (раунд 3): Еліна Світоліна VS Марія Саккарі.
- 7:44. Стрільба з лука. Жінки (1/32 фіналу) Лідія Січенікова.
- 7:20. Бадмінтон. Чоловіки, одиночний розряд (груповий раунд): Артем Почтарьов.
- 08:00. Веслувальний слалом. Жінки, K1 (півфінал): Вікторія Ус. Фінал о 10:15.
- 8:12. Бокс. Жінки (1/16 фіналу): Анна Лисенко (До 69 кг).
- 9.00. Майнтенбайк. Жінки, крос – кантрі: Яна Беломоїна.
- 14:46. Плавання. Чоловіки, 800 м вільним стилем (попередні запливи): Михайло Романчук, Сергій Фролов.
Чемпіон Європи-2021 / Фото: Getty Images
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені всі медальні старти.