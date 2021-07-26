Расписание украинцев на Олимпиаде 27 июля

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио на старт выйдут 10 представителей Украины. Расписание стартов украинцев на Олимпиаде-2020

Элина Свитолина и Елена Костевич выступят во вторник / Фото: Reuters

В этот день медалью могут разжиться Яна Беломоина, Елена Костевич и Олег Омельчук, но двум последним еще нужно преодолеть квалификацию.

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Яна Беломоина / Фото: Facebook

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УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 27 ИЮЛЯ

03:00, 3:45 . Пулевая Стрельба. Микст, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич, Олег Омельчук . Финал с 05.00.

. Пулевая Стрельба. Микст, пневматический пистолет 10 м (квалификация): . Финал с 05.00. С 5:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд (раунд 3): Элина Свитолина VS Мария Саккари.

Теннис. Женщины, одиночный разряд (раунд 3): VS Мария Саккари. 7:44. Стрельба из лука. Женщины (1/32 финала) Лидия Сиченикова .

Стрельба из лука. Женщины (1/32 финала) . 7:20. Бадминтон. Мужчины, одиночный разряд (групповой раунд): Артем Почтарев.

Бадминтон. Мужчины, одиночный разряд (групповой раунд): 08:00. Гребной слалом. Женщины, K1 (полуфинал): Виктория Ус . Финал в 10:15.

Гребной слалом. Женщины, K1 (полуфинал): . Финал в 10:15. 8:12. Бокс. Женщины (1/16 финала): Анна Лысенко (до 69 кг).

Бокс. Женщины (1/16 финала): (до 69 кг). 9.00. Майнтенбайк. Женщины, кросс – кантри: Яна Беломоина.

Майнтенбайк. Женщины, кросс – кантри: Яна Беломоина. 14:46. Плавание. Мужчины, 800 м вольным стилем (предварительные заплывы): Михаил Романчук, Сергей Фролов.

Чемпион Европы-2021 / Фото: Getty Images

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены все медальные старты.