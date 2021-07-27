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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 28 липня

Олена Павлова Олена Павлова
27 липня, 22:17
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28 липня на Олімпійських іграх в Токіо будуть розіграні медалі у велоспорті, дзюдо, кінний спорт і фехтуванні. А ще на нас чекають змагання з тенісу, баскетболу та академічного веслування
Олімпійське тату плавця Бреда Тенді
Олімпійське тату плавця Бреда Тенді / Фото: Reuters

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Медальний залік Олімпіади-2020 після п'ятого дня

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 28 липня:

  • 2:00. Академічне веслування. Плавання
  • 4:35. Академічне веслування. Плавання. Дзюдо. Теніс
  • 5:40. Плавання. Дзюдо. Теніс.
  • 7:05. Дзюдо
  • 08:00. Дзюдо. Велоспорт
  • 10:30. Студія Олімпійські ігри
  • 11:00. Дзюдо
  • 13:30. Спортивна гімнастика
  • 16:00. Баскетбол
  • 18:20. Повтор

Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги
Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters

Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня.

В тренді

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
4
13
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франція ФранціяFR
2
2
3
7
10
flag Німеччина НімеччинаDE
2
0
3
5
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
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