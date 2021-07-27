Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 28 липня

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 28 липня:
- 2:00. Академічне веслування. Плавання
- 4:35. Академічне веслування. Плавання. Дзюдо. Теніс
- 5:40. Плавання. Дзюдо. Теніс.
- 7:05. Дзюдо
- 08:00. Дзюдо. Велоспорт
- 10:30. Студія Олімпійські ігри
- 11:00. Дзюдо
- 13:30. Спортивна гімнастика
- 16:00. Баскетбол
- 18:20. Повтор
Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 28 липня.
Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені медальні старти.
Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.