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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 28 июля

Елена Павлова Елена Павлова
27 июля, 22:17
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28 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в велоспорте, дзюдо, конном спорте и фехтовании. А еще нас ждут соревнования по теннису, баскетболу и академической гребле
Олимпийское тату пловца Брэда Тэнди
Олимпийское тату пловца Брэда Тэнди / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятого дня

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 28 июля:

  • 02:00. Академическая гребля. Плавание
  • 04:35. Академическая гребля. Плавание. Дзюдо. Теннис
  • 05:40. Плавание. Дзюдо. Теннис.
  • 07:05. Дзюдо
  • 08:00. Дзюдо. Велоспорт
  • 10:30. Студия Олимпийские игры
  • 11:00. Дзюдо
  • 13:30. Спортивная гимнастика
  • 16:00. Баскетбол
  • 18:20. Повтор

Элина Свитолина стартовала в Токио с победы
Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 28 июля.

В тренде

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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flag США СШАUS
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flag Китай КитайCN
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flag ОКР ОКРROC
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flag Великобритания ВеликобританияGB
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flag Республика Корея Республика КореяKR
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flag Австралия АвстралияAU
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flag Канада КанадаCA
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Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
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1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
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