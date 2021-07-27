Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 28 июля

28 июля на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в велоспорте, дзюдо, конном спорте и фехтовании. А еще нас ждут соревнования по теннису, баскетболу и академической гребле

Олимпийское тату пловца Брэда Тэнди / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 28 июля:

02:00. Академическая гребля. Плавание

Академическая гребля. Плавание 04:35. Академическая гребля. Плавание. Дзюдо. Теннис

Академическая гребля. Плавание. Дзюдо. Теннис 05:40. Плавание. Дзюдо. Теннис.

Плавание. Дзюдо. Теннис. 07:05. Дзюдо

Дзюдо 08:00. Дзюдо. Велоспорт

Дзюдо. Велоспорт 10:30. Студия Олимпийские игры

Студия Олимпийские игры 11:00. Дзюдо

Дзюдо 13:30. Спортивная гимнастика

Спортивная гимнастика 16:00. Баскетбол

Баскетбол 18:20. Повтор

Элина Свитолина стартовала в Токио с победы / Фото: Reuters

Ранее мы давали расписание Олимпиады-2020 на 28 июля.

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Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены медальные старты.

Также на нашем сайте вы можете найти общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.