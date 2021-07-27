Расписание Олимпиады-2020 на 28 июля Поделиться Копировать ссылку

В среду на Играх в Токио разыграются комплекты наград в серфинге, регби, прыжках в воду, тяжелой атлетике и конном спорте. А также пройдут соревнования в гандболе, гребле и водном поло