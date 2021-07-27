Розклад Олімпіади-2020 на 28 липня Поділитися Копіювати лінк

У середу на Іграх в Токіо розіграються комплекти нагород в серфінгу, регбі, стрибках у воду, важкій атлетиці та кінному спорті. А також пройдуть змагання в гандболі, веслування і водному поло