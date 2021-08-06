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П'яний дебош австралійських регбістів в літаку: нудило на місця, а вони кричали пісні

Олена Павлова Олена Павлова
6 серпня, 10:29
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Японські авіалінії подали скаргу в Олімпійський комітет Австралії на поведінку чоловічої команди з регбі-7 і футболістів під час їх повернення з Токіо на батьківщину
Регбісти збірної Австралії
Регбісти збірної Австралії / Фото: Reuters

Регбісти і футболісти збірної Австралії виявилися в центрі гучного скандалу після завершення виступу на Іграх в Японії. Спортсмени влаштували п'яний дебош в літаку під час польоту на батьківщину.

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як повідомляє Inside the Games , гравців звинувачували в гучному поводженні , Гучному співі і вживанні алкоголю під час рейсу, який вилетів із Токіо 30 липня.


фото Reuters

Представники авіакомпанії стверджують, що деяких гравців вирвало на свої місця і в туалеті , Що зробило один з них непридатним для використання. Також спортсмени намагалися роздобути більше алкоголю, незважаючи на відмову бортпровідників.

Регбі Австралії підтвердила, що члени команди "вживали надмірну кількість алкоголю" , Заподіюючи шкоду бортпровідників і іншим пасажирам. Однак заявило, що немає ніяких доказів, що на сидіннях, проходах або туалетах є пошкодження або безлад.

Однак в організації заявили, що вживають заходів проти гравців :

"Усі члени чоловічої команди регбі-сімок отримали догану за таку поведінку. Вони також були офіційно попереджені про своє майбутнє. Деякі члени команди також пройдуть навчання та консультації з питань поведінки та вживання алкоголю"

всього на рейсі знаходилося 49 олімпійців з Австралії , З них 10 гравців в регбі і футбол перебувають під слідством.

Відзначимо, що на Олімпіаді австралійські регбісти зазнали поразки від Фіджі з рахунком 0:19 в чвертьфіналі чоловічого турнір.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
5
flag ОКР ОКРROC
16
23
21
60
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
11
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