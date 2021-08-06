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Пьяный дебош австралийских регбистов в самолете: тошнило на места, а они орали песни

Елена Павлова Елена Павлова
6 августа, 10:29
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Японские авиалинии подали жалобу в Олимпийский комитет Австралии на поведение мужской команды по регби-7 и футболистов во время их возвращения из Токио на родину
Регбисты сборной Австралии
Регбисты сборной Австралии / Фото: Reuters

Регбисты и футболисты сборной Австралии оказались в центре громкого скандала после завершения выступления на Играх в Японии. Спортсмены устроили пьяный дебош в самолете во время полета на родину.

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Как сообщает Inside the Games, игроков обвиняли в шумном поведении, громком пении и употреблении алкоголя во время рейса, вылетевшего из Токио 30 июля.


Фото Reuters

Представители авиакомпании утверждают, что некоторых игроков вырвало на свои места и в туалете, что сделало один из них непригодным для использования. Также спортсмены пытались раздобыть больше алкоголя, несмотря на отказ бортпроводников.

Регби Австралии подтвердила, что члены команды "употребляли чрезмерное количество алкоголя", причиняя вред бортпроводникам и другим пассажирам. Однако заявило, что нет никаких доказательств, что на сиденьях, проходах или туалетах есть повреждения или беспорядок.

Однако в организации заявили, что принимают меры против игроков:

"Все члены мужской команды регби-семерок получили выговор за такое поведение. Они также были официально предупреждены о своем будущем. Некоторые члены команды также пройдут обучение и консультации по вопросам поведения и употребления алкоголя"

Всего на рейсе находилось 49 олимпийцев из Австралии, из них 10 игроков в регби и футбол находятся под следствием.

Отметим, что на Олимпиаде австралийские регбисты потерпели поражение от Фиджи со счетом 0:19 в четвертьфинале мужского турнир.

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