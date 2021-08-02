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Олімпіада 2020 в Токіо

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Претендент на золото травмувався під час святкування перемоги і знявся з Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 20:53
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Ірландський боксер Ейдан Уолш отримав безглузду травму і змушений був знятися з півфіналу боксерського турніру на Олімпійських іграх в Токіо
Ейдан Волш отримав травму під час святкування
Ейдан Волш отримав травму під час святкування / Фото: Reuters

Уолш бурхливо відреагував на перемогу над Мервеном Клером з Маврикія в чвертьфіналі Ігор. Як тільки судді оголосили вердикт, Уолш став стрибати прямо на рингу.

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Однак під час святкування боксер невдало приземлився і підвернув щиколотку. Після бою Ейдан покинув стадіон на інвалідному візку, повідомляє The Ring.

Наступний медичний огляд виключив подальшу участь боксера в Олімпіаді в Токіо.

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Боксер не був присутній на медичному огляді і зважуванні перед боєм з британцем Петом Маккормаком, який в результаті отримав путівку в фінал без бою.

Уолш все одно отримає бронзову медаль, адже на олімпійському боксерському турнірі немає боїв за третє місце, однак цю безглузду травму він запам'ятає на все життя – вона могла коштувати йому золотої нагороди!

Раніше ми писали, що французький боксер з російським корінням боксер з Франції влаштував бунт на Олімпіаді. Мурад Алієв в чвертьфіналі Олімпійських ігор в Токіо поступився британцеві Фрейзеру Кларку, після чого влаштував страйк прямо на рингу.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
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