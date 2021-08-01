Позначилися російське коріння: боксер з Франції влаштував бунт на Олімпіаді

Французький боксер Мурад Алієв в чвертьфіналі Олімпійських ігор в Токіо поступився британцеві Фрейзеру Кларку, після чого влаштував страйк прямо на рингу

Мурад Алієв влаштував демарш на Олімпіаді / Фото: Reuters

Бій був зупинений у другому раунді після того, як Алієв ударом головою завдав супернику розсічення.

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Рефері вважав, що француз зробив це навмисне, тому перемогу в поєдинку віддали британцеві.

Алієв не погодився зі своєю дискваліфікацією і влаштував демарш прямо на рингу. Спочатку він не захотів потиснути руку супернику.

Потім він відмовився покинути ринг, а пізніше почав показувати непристойні жести. Правда, невідомо, кому вони були адресовані.

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Зауважимо, що Алієв має французьке громадянство, але при цьому народився в Росії в сім'ї вихідців з Азербайджану, а в шестирічному віці разом з родиною перебрався до Франції.

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