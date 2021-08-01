Позначилися російське коріння: боксер з Франції влаштував бунт на Олімпіаді

Бій був зупинений у другому раунді після того, як Алієв ударом головою завдав супернику розсічення.
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Рефері вважав, що француз зробив це навмисне, тому перемогу в поєдинку віддали британцеві.
Алієв не погодився зі своєю дискваліфікацією і влаштував демарш прямо на рингу. Спочатку він не захотів потиснути руку супернику.
Потім він відмовився покинути ринг, а пізніше почав показувати непристойні жести. Правда, невідомо, кому вони були адресовані.
Зауважимо, що Алієв має французьке громадянство, але при цьому народився в Росії в сім'ї вихідців з Азербайджану, а в шестирічному віці разом з родиною перебрався до Франції.
Раніше на Іграх українцю відрахували нокдаун, якого не було. Але він все одно гарантував собі медаль! Боксер Олександр Хижняк пробився в півфінал Ігор в Токіо. У складному поєдинку він здолав грубіяна з Домінікани.