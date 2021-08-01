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Олімпіада 2020 в Токіо

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Позначилися російське коріння: боксер з Франції влаштував бунт на Олімпіаді

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 09:26
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Французький боксер Мурад Алієв в чвертьфіналі Олімпійських ігор в Токіо поступився британцеві Фрейзеру Кларку, після чого влаштував страйк прямо на рингу
Мурад Алієв влаштував демарш на Олімпіаді
Мурад Алієв влаштував демарш на Олімпіаді / Фото: Reuters

Бій був зупинений у другому раунді після того, як Алієв ударом головою завдав супернику розсічення.

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Рефері вважав, що француз зробив це навмисне, тому перемогу в поєдинку віддали британцеві.

Алієв не погодився зі своєю дискваліфікацією і влаштував демарш прямо на рингу. Спочатку він не захотів потиснути руку супернику.

Потім він відмовився покинути ринг, а пізніше почав показувати непристойні жести. Правда, невідомо, кому вони були адресовані.

В тренді

Зауважимо, що Алієв має французьке громадянство, але при цьому народився в Росії в сім'ї вихідців з Азербайджану, а в шестирічному віці разом з родиною перебрався до Франції.

Раніше на Іграх українцю відрахували нокдаун, якого не було. Але він все одно гарантував собі медаль! Боксер Олександр Хижняк пробився в півфінал Ігор в Токіо. У складному поєдинку він здолав грубіяна з Домінікани.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
12
31
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
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