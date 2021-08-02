Претендент на золото травмировался во время празднования победы и снялся с Олимпиады

Уолш бурно отреагировал на победу над Мервеном Клэром из Маврикия в четвертьфинале Игр. Как только судьи объявили вердикт, Уолш стал прыгать прямо на ринге.
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Однако во время празднования боксер неудачно приземлился и подвернул лодыжку. После боя Эйдан покинул стадион на инвалидной коляске, сообщает The Ring.
Последующий медицинский осмотр исключил дальнейшее участие боксера в Олимпиаде в Токио.
Боксер не присутствовал на медицинском осмотре и взвешивании перед боем с британцем Пэтом Маккормаком, который в итоге получил путевку в финал без боя.
Уолш все равно получит бронзовую медаль, ведь на олимпийском боксерском турнире нет боев за третье место, однако эту нелепую травму он запомнит на всю жизнь – она могла стоить ему золотой награды!
Ранее мы писали, что французский боксер с российскими корнями боксер из Франции устроил бунт на Олимпиаде. Мурад Алиев в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио уступил британцу Фрэйзеру Кларку, после чего устроил забастовку прямо на ринге.