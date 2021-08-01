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Сказались российские корни: боксер из Франции устроил бунт на Олимпиаде

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 09:26
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Французский боксер Мурад Алиев в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио уступил британцу Фрэйзеру Кларку, после чего устроил забастовку прямо на ринге
Мурад Алиев устроил демарш на Олимпиаде
Мурад Алиев устроил демарш на Олимпиаде / Фото: Reuters

Бой был остановлен во втором раунде после того, как Алиев ударом головой нанес сопернику рассечение.

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Рефери посчитал, что француз сделал это умышленно, поэтому победу в поединке отдали британцу.

Алиев не согласился со своей дисквалификации и устроил демарш прямо на ринге. Сначала он не захотел пожать руку сопернику.

Затем он отказался покинуть ринг, а позже начал показывать неприличные жесты. Правда, неизвестно, кому они адресовались.

В тренде

Отметим, что Алиев имеет французское гражданство, но при этом родился в России в семье выходцев из Азербайджана, а в шестилетнем возрасте вместе с семьей перебрался во Францию.

Ранее на Играх украинцу отсчитали нокдаун, которого не было. Но он все равно гарантировал себе медаль! Боксер Александр Хижняк пробился в полуфинал Игр в Токио. В сложном поединке он одолел грубияна из Доминиканы.

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