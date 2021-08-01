Украинцу отсчитали нокдаун, которого не было. Но он все равно гарантировал себе медаль!

Боксер Александр Хижняк пробился в полуфинал Игр в Токио. В сложном поединке он одолел грубияна из Доминиканы

Александр Хижняк пробился в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Хижняк с медалью! Вопрос остался только один – с наградой какого именно достоинства украинец вернется из Токио.

Наш боксер пробился в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг. В четвертьфинале Александр раздельным решением судей одолел доминиканца Седено.

Соперник Хижняка оказался очень "грязным" боксером – он неоднократно пробивал ниже пояса, и после одного из таких ударов рефери отсчитал нокдаун нашему боксеру!

Александр Хижняк наказал доминиканца за удары ниже пояса / Фото: Reuters

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Но Александр уверенно продолжил бой и довел его до победы! "Бронза" ему гарантирована. Ждем "золото" – Хижняк фаворит в своей весовой категории.

Ранее медали для Украины завоевали:

Дарья Белодед (дзюдо) – бронза; Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза; Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза; Михаил Романчук (плавание) – бронза; Элина Свитолина (теннис) – бронза; Михаил Романчук (плавание) – серебро.

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