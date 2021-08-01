Українцю відрахували нокдаун, якого не було. Але він все одно гарантував собі медаль!

Боксер Олександр Хижняк пробився в півфінал Ігор в Токіо. У складному поєдинку він здолав грубіяна з Домінікани

Олександр Хижняк пробився в півфінал Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Хижняк з медаллю! Питання залишилося тільки одне – з нагородою якого саме ґатунку українець повернеться з Токіо.

Наш боксер пробився до півфіналу Олімпіади в Токіо у ваговій категорії до 75 кг. У чвертьфіналі Олександр роздільним рішенням суддів здолав домініканця Седено.

Суперник Хижняка виявився дуже "брудним" боксером – він неодноразово пробивав нижче пояса, і після одного з таких ударів рефері відрахував нокдаун нашому боксеру!

Олександр Хижняк покарав домініканця за удари нижче пояса / Фото: Reuters

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Але Олександр впевнено продовжив бій і довів його до перемоги! "Бронза" йому гарантована. Чекаємо "золото" – Хижняк фаворит у своїй ваговій категорії.

Раніше медалі для України завоювали:

Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза; Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза; Костевич/Омельчук (стрільба) – бронза; Михайло Романчук (плавання) – бронза; Еліна Світоліна (теніс) – бронза; Михайло Романчук (плавання) – срібло.

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