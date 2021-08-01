Бегал, как сумасшедший: тренер не сдержал эмоций после завоевания медали в Токио

Боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио сегодня подарил немало событий. Одним из ярких событий стала реакция ганского тренера на выход подопечного в полуфинал

Эмоции ганского тренера по боксу в Токио

Ганский боксер в весовой категории до 57 кг Самуэль Таки победил венесуэльца Сейбера Авила Сегуру раздельным решением судей и пробился в полуфинал.

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Таки уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль, чему невероятно обрадовался его тренер.

Сразу после оглашения вердикта судей наставник не сдержал эмоций и принялся бегать с флагом возле ринга, передает корреспондент "Сегодня" Юрий Гула из Токио.

Напомним, ранее француз с российскими корнями устроил бунт на Олимпиаде. Мурад Алиев остался недоволен решением судей присудить ему поражение.

А перед этим украинцу отсчитали нокдаун, которого не было. Но он все равно гарантировал себе медаль! Боксер Александр Хижняк пробился в полуфинал Игр в Токио. В сложном поединке он одолел грубияна из Доминиканы.