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Олімпіада 2020 в Токіо

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Пережили бурю! Дві українки під жахливим зливою добігли до фіналу Олімпіади-2020

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 15:44
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Легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися до фіналу Олімпійських ігор в Токіо в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Вікторія не стримала сліз
Анна Рижикова і Вікторія Ткачук боролися з погодою в Токіо
Анна Рижикова і Вікторія Ткачук боролися з погодою в Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні в Японії, де вже настав вечір, Рижикова і Ткачук довелося боротися не тільки з суперницями , Але і з погодою. Мало того, що дощ лив на голови, немов з відра, так і ще на приземленні після бар'єрів їхали ноги на слизькій доріжці.

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В підсумку Рижикова з помилкою виявилася в своєму забігу третьої , Показавши час 54,23 с, і вийшла у фінал Олімпіади з 7-го місця.


фото Reuters

Нагадаємо, що Анна – рекордсменка України на цій дистанції . Нагадаємо, в липні на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі вона подолала дистанцію за 52.96 с і стала першою українкою в історії, яка вже розміняла 53 секунди.

Ткачук, що бігла в останньому півфіналі, вже на фініші пропустила вперед американку і стала третьою . Але теж вийшла фінал з 8-го місця, показала час 54,25 с. А потім – плакала і не вірила своїй удачі. Довелося втішати суперницям.

В тренді

Учасниці фіналу на 400 м з бар'єрами

1. Сідні Маклафлін (США) – 53,03 с
2. Далайла Мухаммад (США) – 53,30
3. Фемке Бол (Нідерланди) – 53,91
4. Жанів Рассел (Ямайка) – 54,10
5. Анна Кокрелл (США) – 54,17
6. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,22
7. Анна Рижикова (Україна) – 54,23
8. Вікторія Ткачук (Україна) – 54,25

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
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flag Китай КитайCN
28
16
16
60
2
flag США СШАUS
21
25
16
62
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
11
12
34
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
5
11
22
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
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4
9
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