Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Пережили бурю! Две украинки под ужасным ливнем добежали до финала Олимпиады-2020

Елена Павлова Елена Павлова
2 августа, 15:44
Копировать ссылку
Легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами. Виктория не сдержала слез
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук боролись с погодой в Токио
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук боролись с погодой в Токио / Фото: Reuters

Сегодня в Японии, где уже наступил вечер, Рыжиковой и Ткачук пришлось бороться не только с соперницами, но и с погодой. Мало того, что дождь лил на головы, словно из ведра, так и еще на приземлении после барьеров ехали ноги на скользкой дорожке.

Читайте также: 20-летний молотобоец из Украины вышел в финал Олимпиады со второй попытки!

В итоге Рыжикова с ошибкой оказалась в своем забеге третьей, показав время 54,23 с, и вышла в финал Олимпиады с 7-го места.


Фото Reuters

Напомним, что Анна – рекордсменка Украины на этой дистанции. Напомним, в июле на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме она преодолела дистанцию за 52.96 с и стала первой украинкой в истории, разменявшей 53 секунды.

Ткачук, бежавшая в последнем полуфинале, уже на финише пропустила вперед американку и стала третьей. Но тоже вышла финал с 8-го места, показала время 54,25 с. А потом – плакала и не верила своей удаче. Пришлось утешать соперницам.

В тренде

Участницы финала на 400 м с барьерами

1. Сидни Маклафлин (США) – 53,03 с
2. Далайла Мухаммад (США) – 53,30
3. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,91
4. Жанив Рассел (Ямайка) – 54,10
5. Анна Кокрелл (США) – 54,17
6. Джанна Вудрафф (Панама) – 54,22
7. Анна Рыжикова (Украина) – 54,23
8. Виктория Ткачук (Украина) – 54,25

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
28
16
16
60
2
flag США СШАUS
21
25
16
62
3
flag Япония ЯпонияJP
17
6
10
33
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
11
12
34
7
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
8
flag Германия ГерманияDE
6
5
11
22
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
10
flag Италия ИталияIT
4
9
15
28
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять