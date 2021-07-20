Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Мацали нижче пояса і говорили брудні речі: красуня-плавчиха страждає від фанів

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 13:48
Копіювати лінк
Олімпійська чемпіонка-2016 з плавання і одна з найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2020 Пернілле Блуме отримує від фанатів багато повідомлень і більшість – непристойних
Пернілле Блуме страждає від уваги фанатів
Пернілле Блуме страждає від уваги фанатів / Фото: Instagram

Відома данська плавчиха, чемпіонка Олімпійських ігор 2016 року Пернілле Блуме розповіла про підвищений інтерес до її персони після успіху на Іграх. Відзначимо, що красуня виступить і на своїх третіх Іграх – в Токіо-2020.

Читайте також: Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без нього

"Більшість повідомлень, які я отримую в соціальних мережах, непристойного характеру. Вони на тему сексу. Напевно, найбільше їх було відразу після Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Багато вболівальників хотіли зі мною сфотографуватися, і це нормально. Але були такі, що опускали руки нижче моєї спини і говорили дуже непристойні речі мені на вухо. Це переходило всі межі", – цитує Блуме BT

Нагадаємо, що датчанка Пернілле Блуме завоювала "золоту" медаль у плаванні на дистанції 50 метрів кролем на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Це золото стало першим для Данії в олімпійському басейні з 1948 року. А на закритті Ігор плавчиха несла прапор Данії.

А ще датчанка заздрять половина жінок планети, адже вона зустрічається з французьким красунчиком, 30-річним плавцем Флораном Маноду. Олімпійський чемпіон і 7-кратний чемпіон світу завжди поруч зі своєю королевою.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти