Мацали нижче пояса і говорили брудні речі: красуня-плавчиха страждає від фанів

Олімпійська чемпіонка-2016 з плавання і одна з найкрасивіших спортсменок Олімпіади-2020 Пернілле Блуме отримує від фанатів багато повідомлень і більшість – непристойних

Пернілле Блуме страждає від уваги фанатів / Фото: Instagram

Відома данська плавчиха, чемпіонка Олімпійських ігор 2016 року Пернілле Блуме розповіла про підвищений інтерес до її персони після успіху на Іграх. Відзначимо, що красуня виступить і на своїх третіх Іграх – в Токіо-2020.

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"Більшість повідомлень, які я отримую в соціальних мережах, непристойного характеру. Вони на тему сексу. Напевно, найбільше їх було відразу після Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Багато вболівальників хотіли зі мною сфотографуватися, і це нормально. Але були такі, що опускали руки нижче моєї спини і говорили дуже непристойні речі мені на вухо. Це переходило всі межі", – цитує Блуме BT

Нагадаємо, що датчанка Пернілле Блуме завоювала "золоту" медаль у плаванні на дистанції 50 метрів кролем на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро. Це золото стало першим для Данії в олімпійському басейні з 1948 року. А на закритті Ігор плавчиха несла прапор Данії.

А ще датчанка заздрять половина жінок планети, адже вона зустрічається з французьким красунчиком, 30-річним плавцем Флораном Маноду. Олімпійський чемпіон і 7-кратний чемпіон світу завжди поруч зі своєю королевою.