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Лапали ниже пояса и говорили грязные вещи: красотка-пловчиха страдает от фанов

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 13:48
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Олимпийская чемпионка-2016 по плаванию и одна из самых красивых спортсменок Олимпиады-2020 Пернилле Блуме получает от фанатов много сообщений и большинство – неприличных
Пернилле Блуме страдает от внимания фанатов
Пернилле Блуме страдает от внимания фанатов / Фото: Instagram

Известная датская пловчиха, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Пернилле Блуме рассказала о повышенном интересе к её персоне после успеха на Играх. Отметим, что красотка выступит и на своих третьих Играх – в Токио-2020.

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"Большинство сообщений, которые я получаю в социальных сетях, неприличного характера. Они на тему секса. Наверное, больше всего их было сразу после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Многие болельщики хотели со мной сфотографироваться, и это нормально. Но были такие, что опускали руки ниже моей спины и говорили очень неприличные вещи мне на ухо. Это переходило все границы", — цитирует Блуме BT

Напомним, что датчанка Пернилла Блуме завоевала "золотую" медаль в плавании на дистанции 50 метров кролем на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Это золото стало первым для Дании в олимпийском бассейне с 1948 года. А на закрытии Игр пловчиха несла флаг Дании.

А еще датчанке завидуют половина женщин планеты, ведь она встречается с французским красавчиком, 30-летним пловцом Флораном Маноду. Олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира всегда рядом со своей королевой.

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